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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Doktor Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel'den acı haber

Bingöl'de bir yolcu otobüsü Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel hayatını kaybetti 16 kişi yaralandı. Doktor olan Osman Zeki Tuncel'in görevine yeni atandığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 08:52 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:19
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: Doktor Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel’den acı haber

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    Bingöl'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

    Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

    Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi (Fotoğraf: DHA)Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi (Fotoğraf: DHA)

    2 ÖLÜ 16 YARALI
    İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

    Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

    Yaralanan 16 kişi, Karlıova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi

    Devrilen yolcu otobüsündeki Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) öldü, 16 kişi yaralandı. (DHA)Devrilen yolcu otobüsündeki Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) öldü, 16 kişi yaralandı. (DHA)

    KAHREDEN DETAY: YENİ ATANMIŞTI
    Kazada hayatını kaybedenlerin Doktor Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) olduğu öğrenildi. Doktor olan Osman Zeki Tuncel'in görevine yeni atandığı belirtildi.

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