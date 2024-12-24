Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: Doktor Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel’den acı haber

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

Bingöl 'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

2 ÖLÜ 16 YARALI İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan 16 kişi, Karlıova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Devrilen yolcu otobüsündeki Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) öldü, 16 kişi yaralandı. (DHA)

KAHREDEN DETAY: YENİ ATANMIŞTI

Kazada hayatını kaybedenlerin Doktor Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) olduğu öğrenildi. Doktor olan Osman Zeki Tuncel'in görevine yeni atandığı belirtildi.