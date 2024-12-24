25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

Sevilay Tilda Oğuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İki yıldır kendisini anlaşmalı boşanmaya ikna etmeye çalışıyorum. Mayıs ayından beri ayrı yaşıyoruz. Çocuğumun maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını ben tek başıma karşılıyorum. Ekonomik olarak zor durumdayım.

Kendisi hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Ben para isteyen bir kadın gibi lanse edilmek istemiyorum. Sadece oğlumla yeni bir hayat kurmanın hakkını istiyorum. Ben boşanmak istiyorum.