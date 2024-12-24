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25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Peyami karakterini canlandıran Umut Oğuz, 6 yıl önce evlendiği Sevilay Tilda Oğuz'la boşanma kararı almış ve davada nafaka krizi çıkmıştı. Sevilay Tilda Oğuz'un 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka istenmesi sonrası dava ertelenmişti. Mahkeme kararını verdi. Bakın Umut Oğuz ne kadar nafaka ödeyecek.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 15:42 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 15:42
25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

Adanalı, Bahtiyar Ölmez, Papatyam, Kertenkele gibi yapımlarda rol alan Umut Oğuz, 6 yıl önce Sevilay Tilda Oğuz ile dünyaevine girmişti. 2019 senesinde Dora adını verdikleri çocuklarına kavuşan ünlü çiftten geçen ay kötü haber gelmişti.

25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, boşanma kararı aldı ve mahkemeye başvurdu. Ancak Sevilay Tilda Oğuz'un 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka istenmesi sonrası dava ertelendi.

25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

Oyuncunun avukatı; ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilinin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu olmadığını ifade etti.

25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

ARA KARAR!
Geçtiğimiz gün görülen davada ara karar verildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi.

25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

Ayrıca baba ile çocuk arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.

25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

Sevilay Tilda Oğuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İki yıldır kendisini anlaşmalı boşanmaya ikna etmeye çalışıyorum. Mayıs ayından beri ayrı yaşıyoruz. Çocuğumun maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını ben tek başıma karşılıyorum. Ekonomik olarak zor durumdayım.

25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

Kendisi hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Ben para isteyen bir kadın gibi lanse edilmek istemiyorum. Sadece oğlumla yeni bir hayat kurmanın hakkını istiyorum. Ben boşanmak istiyorum.

25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

Güvenli bir hayat kurmak için çocuğumla birlikte şehir değiştirdik. Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım. İddia ettiğim şeyleri delil ve şahitlerle mahkeme dosyasına sundum"