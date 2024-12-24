25 bin TL nafaka istemişti! Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme! Ödeyeceği tutar belli oldu

Adanalı, Bahtiyar Ölmez, Papatyam, Kertenkele gibi yapımlarda rol alan Umut Oğuz, 6 yıl önce Sevilay Tilda Oğuz ile dünyaevine girmişti. 2019 senesinde Dora adını verdikleri çocuklarına kavuşan ünlü çiftten geçen ay kötü haber gelmişti.
Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, boşanma kararı aldı ve mahkemeye başvurdu. Ancak Sevilay Tilda Oğuz'un 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka istenmesi sonrası dava ertelendi.
Oyuncunun avukatı; ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilinin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu olmadığını ifade etti.
ARA KARAR!
Geçtiğimiz gün görülen davada ara karar verildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi.
Ayrıca baba ile çocuk arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.
Sevilay Tilda Oğuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İki yıldır kendisini anlaşmalı boşanmaya ikna etmeye çalışıyorum. Mayıs ayından beri ayrı yaşıyoruz. Çocuğumun maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını ben tek başıma karşılıyorum. Ekonomik olarak zor durumdayım.
Kendisi hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Ben para isteyen bir kadın gibi lanse edilmek istemiyorum. Sadece oğlumla yeni bir hayat kurmanın hakkını istiyorum. Ben boşanmak istiyorum.
Güvenli bir hayat kurmak için çocuğumla birlikte şehir değiştirdik. Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım. İddia ettiğim şeyleri delil ve şahitlerle mahkeme dosyasına sundum"