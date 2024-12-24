E-5’te ilginç anlar: Ben boksörüm gel

İstanbul Avcılar 'da iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı.

E-5'te yaşanan kavga kameraya yansıdı (İHA)

"BEN BOKSÖRÜM GEL"

Adeta profesyonel boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi.