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E-5'te ilginç anlar: Ben boksörüm gel

İstanbul Avcılar’da iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgası ilginç anlar yaşandı. Sürücülerin "Ben boksörüm" diyerek birbirine vurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 16:10 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 16:23
E-5’te ilginç anlar: Ben boksörüm gel

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    İstanbul Avcılar'da iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı.

    Avcılar'da yol verme kavgası: "Ben boksörüm"

    Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    E-5'te yaşanan kavga kameraya yansıdı (İHA)E-5'te yaşanan kavga kameraya yansıdı (İHA)

    "BEN BOKSÖRÜM GEL"
    Adeta profesyonel boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi.

    E-5'te yaşanan kavga kameraya yansıdı (İHA)E-5'te yaşanan kavga kameraya yansıdı (İHA)

    İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.