E-5’te ilginç anlar: Ben boksörüm gel

İstanbul Avcılar'da iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı.
Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
İstanbul Avcılar'da iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı.
Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
"BEN BOKSÖRÜM GEL"
Adeta profesyonel boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi.
İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.