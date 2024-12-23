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SMA'lı İkbal'in annesi eşi Umut Kardeş'le yaptığı son görüşmesini anlattı: "Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum"

Bir gece kulübünde eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası intihar eden Umut Kardeş'in eşi Hatice Kardeş olaydan sonra ilk kez konuştu. Kardeş, eşiyle yaptığı son görüşmeyi anlatarak, "Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik" dedi.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 16:31
SMA’lı İkbal’in annesi eşi Umut Kardeş’le yaptığı son görüşmesini anlattı: Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum

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    İzmir'de SMA hastası 1 yaşındaki kızı İkbal'in valilik onaylı kampanyası devam ederken bir gece kulübünde eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası yapılan eleştirilerin ardından yaşamına son veren Umut Kardeş'in eşi Hatice Kardeş, "Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik" dedi.

    Soldan sağa:Hatice-İkbal-Umut Kardeş (DHA)Soldan sağa:Hatice-İkbal-Umut Kardeş (DHA)

    Torbalı ilçesinde yaşayan Hatice-Umut Kardeş'in kızları İkbal Kardeş'e 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. İkbal bebeğin Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. İkbal'in tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için sosyal medya aracılığı ile destek arayan Kardeş ailesine vatandaşlar ile STK'lar yardım etti. Kampanya süreci devam ederken, birkaç gün önce baba Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler eleştirilere neden oldu.

    Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği görüntüler (DHA)Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği görüntüler (DHA)

    "HAKKIM HİÇBİRİNİZE HELAL DEĞİL"

    Yaşananların ardından Umut Kardeş de sosyal medyadan açıklama yaptığı bir video paylaştı. "Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" diyen Umut Kardeş, paylaşımının ardından yakınları tarafından Tepeköy Mahallesi'ndeki otomobilinde önceki gün saat 22.30 sıralarında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Kardeş, kurtarılamadı.

    Soldan sağa:Umut-İkbal-Hatice Kardeş (DHA)Soldan sağa:Umut-İkbal-Hatice Kardeş (DHA)

    "ACIMIZ ÇOK TAZE"

    Olayın ardından DHA'ya konuşan Hatice Kardeş, acısının çok taze olduğunu dile getirdi. 4 ay önce kızı İkbal ile birlikte Adana'daki ailesinin yanına gittiğini belirten Kardeş, "Umut hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü acımız daha yeni. Eşimi dün ikindi vakti defnettik" dedi.

    Torbalı'da trajik olay: SMA hastası bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti!


    İkbal'in tedavisi için 1 milyon 819 bin dolar gerektiğini kaydeden Kardeş, "Bu durumdan sonra kampanyanın olumsuz etkilenmesinden korkuyorum. Sonuçta benim çocuğum ölümle savaşıyor. Hastalığı var. Onun da bir an önce Dubai'ye gidip, gen tedavisini alması gerekiyor. Valilik onaylı bağış kampanyası devam ediyor" dedi.

    Umut Kardeş (DHA)Umut Kardeş (DHA)

    "ADANA'YA EŞİMLE KÜSEREK GELMEDİM"

    SMA Tip 1 hastası İkbal'in kampanyasında henüz yüzde 32'lik kısmın tamamlandığını söyleyen Kardeş, şubat ayında birinci valilik izninin biteceğini belirtip, "Eşimden ayrı değildim. Adana'ya eşimle küserek gelmedim. Bir tartışmamız olmamıştı. Kız kardeşim 20 gün İzmir'de yanımda kalmıştı. Kız kardeşim dönünce onunla dönmek zorunda kaldım. Çünkü yayın açarken İkbal konuşmama izin vermiyordu. İkbal'e bakacak kimse yok. Evde tek başımaydım. Bu yüzden Adana'ya geldim. Tekrar İzmir'e dönmek istedim ama eşim 'Dönme' dedi" diye konuştu.

    İkbal Kardeş için başlatılan kampanya (DHA)İkbal Kardeş için başlatılan kampanya (DHA)

    "BÜYÜK BİR İHTİMALLE GURURUNA YEDİREMEDİ"

    Görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ve olay günü eşini görüntüleri sormak için aradığını söyleyen Kardeş, "Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik. Valilik onaylı hesap, bloke hesaptır. Para girişi var ama hiçbir şekilde para çıkışı yok. O paraya hiçbir şekilde erişemeyiz. Kumbaraya atılan paralarla ilgili iddialar var ama kendi gözümle görmedim. Bilmiyorum. Eşim son zamanlarda iyi değildi. Yaşadığımız süreç kolay değil. Hiçbirimizin psikolojisi yerinde değil. Çocuğumuza her baktığımızda son kez bakıyormuş gibi hissediyoruz. Bu çok zor bir duygu. Bu durumda ruhsal sıkıntıların olmaması mümkün değil. Benim de psikolojim darmaduman, altüst olmuş durumda. Ama Umut görüntülerden etkilenip, büyük ihtimal gururuna yediremedi. Kızım yanımda. Acımız büyük. İkbal'in elinden bırakmayın. Kampanyamız devam ediyor. Valilik onaylı hesaba erişim yok. Para çıkışı yok. Herkes bunu bilsin. İkbal'in ölüme terk edilmemesi gerekir" dedi.

    Gece kulübünde alem görüntüleri tepki çekmişti: SMA’lı bebeğin babası Umut Kardeş intihar ettiGece kulübünde alem görüntüleri tepki çekmişti: SMA’lı bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti
    Gece kulübünde alem görüntüleri tepki çekmişti: SMA'lı bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti

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