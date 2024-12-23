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Tophane'de tramvayın altında kalan vatandaş ağır yaralandı!

İstanbul Beyoğlu Tophane durağında bir kişi tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 16:37 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 16:46
Tophane’de tramvayın altında kalan vatandaş ağır yaralandı!

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    Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı kişi yaralandı.

    Tophane'de tramvayın altında kalan vatandaş ağır yaralandı. (DHA)Tophane'de tramvayın altında kalan vatandaş ağır yaralandı. (DHA)

    T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Tophane Durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ayan'a (79), Karaköy istikametinde seyreden tramvay çarptı.

    Tramvayın altında kalan Ayan için bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    79 yaşındaki adam tramvayın altında kaldı



    Tophane'de tramvayın altında kalan vatandaş ağır yaralandı. (DHA)Tophane'de tramvayın altında kalan vatandaş ağır yaralandı. (DHA)


    İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

    İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

    Tophane'de tramvayın altında kalan vatandaş ağır yaralandı. (DHA)Tophane'de tramvayın altında kalan vatandaş ağır yaralandı. (DHA)

    Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

    Tophane'de tramvayın altında kalan vatandaş ağır yaralandı. (DHA)Tophane'de tramvayın altında kalan vatandaş ağır yaralandı. (DHA)

    Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, tramvayın altında kalan kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılması, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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