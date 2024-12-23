Necat Hepkon’un oğlu İbrahim Hepkon’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi!

Emekli emniyet amiri ve iş adamı Necat Hepkon'un ismi bu kez "tefecilik" suçlamasına karıştı. "Seferihisar'ın hamisi" lakabıyla anılan Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon, 11 Aralık'ta tefecilik suçlaması ile gözaltına alındı. Teknesiyle yurt dışına kaçacağı ihbarı sonrası yakalanan İbrahim Hepkon hakkında karar açıklandı.

Emekli emniyet amiri Necat Hepkon, İzmir Seferihisar'da yaptırdığı okul, hastane ve cemevi projeleriyle adından söz ettirdi. Kendisine "Seferihisar'ın hamisi" de denilen Necat Hepkon'un adı bu kez tefecilik suçlamasıyla gündeme geldi.

Necat Hepko (Takvim.com.tr)

Hepkon'un Robert Koleji'nden mezun oğlu İbrahim Hepkon'un, 11 Aralık'ta hakkındaki tefecilik suçlamaları kapsamında başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR KUVVETLİ ŞÜPHE VAR!

İstanbul Beşiktaş Ortaköy'deki evinde gözaltına alınan Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon, "Tefecilik yapma" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hepkon'a adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

İbrahim Hepkon hakkında verilen karar (Takvim.com.tr)



İstanbul 2'inci Sulh Ceza Hakimliği kararına şu ifadelere yer verildi: ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu, istenen adli kontrol tedbirinin zorunlu, uygun ve orantılı olduğu anlaşılmakla, birlikte şüphelinin adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına ilişkin dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. Haftanın pazar günleri saat 07.00- 17:00 arasında ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederek imza atmak suretiyle adli kontrol altına alınmasına; yurt dışına çıkışının yasaklanmasına''

MAĞDURLARDAN "YURTDIŞINA KAÇACAK" İHBARI!

Hepkon tarafından dolandırıldığını iddia eden bazı mağdurların "Teknesiyle yurtdışına kaçacak" şeklinde emniyete ihbarlarda bulunduğu öğrenildi.

Robert Koleji'nden mezun olan İbrahim Hepkon turizm ve otelcilik işleriyle uğraşıyor. İbrahim Hepkon'un babası Necat Hepkon ile turizm şirketinde ortaklığı bulunuyor.

KARDEŞİ DE ÖZDİL'İN VURGUN YAPTIĞI KIRMIZI KEDİ'NİN SAHİBİ



Bilindiği gibi İbrahim Hepkon'un kardeşi Haluk Hepkon Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi. Yayınevi'nin adı kamuoyunda ilk kez CHP yandaşı Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in 2019'da çıkardığı kitap ile gündeme gelmişti.

Özdil'in 1881 adet basılan ve 2 bin 500 liralık fiyatıyla Atatürk sömürüsü nedeniyle kamuoyunda büyük tepki çeken "Mustafa Kemal" kitabı 23 Ocak 2019'da saat 09.05'te satışa sunulmuştu.









Tanesi 2 bin 500 liraya satılan özel basım kitap 4 saatte tükenirken, Özdil bu kitaptan 4 milyon 702 bin 500 TL'lik vurgun yaptı. Atatürk sömürüsü ile yapılan bu vurgun vatandaşların yanı sıra Atatürkçü kimliği ile öne çıkan birçok kişiyi de rahatsız etti.

İbrahim Hepkon (Takvim.com.tr)

SEFERİHİSAR'A HEYKELİ DİKİLDİ

1943'te İzmir'de doğan Necat Hepkon, İlk ve orta öğrenimini İzmir'in Seferihisar ilçesinde tamamladıktan sonra 1966 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak çalışmaya başladı. 1985 yılında emniyet teşkilatından "İl Emniyet Amiri" olarak emekliye ayrılmış ve ticaret hayatına başladı.