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Gece kulübünde alem görüntüleri tepki çekmişti: SMA’lı bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti

SMA teşhisi konulan ve valilik izniyle başlatılan kampanya süreci devam eden 1 yaşındaki İkbal Kardeş’in babası Umut Kardeş’in, gece kulübünde eğlenme görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve linç edildi. Bunu içine sindiremeyen baba, “Böyle birşey yapmadım, hakkımı helal etmiyorum” diyerek tetiği çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Gece kulübünde alem görüntüleri tepki çekmişti: SMA’lı bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti

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    İzmir'in Torbalı İlçesi'nde yaşayan Hatice Kardeş ve Umut Kardeş'in kızları İkbal Kardeş'e 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. İkbal bebeğin Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı.

    İkbal'in tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için sosyal medya aracılığı ile kampanyaya destek arayan Kardeş ailesine, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da destek oldu. Önceki gün İkbal Kardeş'in babası Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Anne Hatice Kardeş, görüntülerin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, eşinden 4 aydır ayrı yaşadığını söyledi.

    "HER ŞEY KIZIM İÇİNDİ"
    Yaşananların ardından Umut Kardeş de sosyal medyadan açıklama yaptığı bir video paylaştı. Kardeş videoda, "'Paraları orada burada yiyor' diye hepiniz beni suçladınız. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Ben eşimi buradan kovmadım. Kardeşiyle beraber gülerek gitti. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" dedi. Umut Kardeş, paylaşımının ardından yakınları tarafından Tepeköy Mahallesi'ndeki otomobilinde saat 22.30 sıralarında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Kardeş, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeşin alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar ettiYer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeşin alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti
    Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş'in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

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