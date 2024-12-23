Sömestr tatili tarihi 2025 | 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

2025 yılına dair yarıyıl tatili tarihleri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci, yoğun ders ve sınav temposunun ardından 15 gün sürecek tatilin keyfini sürmeye hazırlanıyor. Peki 2025 yılı yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2025 yılına ait önemli tarihleri sizler için derledik.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak?
Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlamıştı. Öğrenciler, 2025 yılına girmeden önce son ders günlerini tamamlayacaklar. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve ardından öğrenciler 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatiline girecekler. Yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Yarıyıl tatili, öğrencilerin dinlenmesi, aileleriyle vakit geçirmesi ve ikinci döneme hazırlık yapması için önemli bir fırsat olacak. Bu dönemde okullar kapalı olacak ve öğrenciler tatilin keyfini çıkaracaklar.