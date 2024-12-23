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Sömestr tatili tarihi 2025 | 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ermek üzere ve milyonlarca öğrenci uzun bir tatilin keyfini çıkarmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağına dair sorular sormaya başladı. Öğrencilerin ve ailelerin heyecanla beklediği bu tatil Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2024 yılının Ocak ayında başlayacak.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 09:25
Sömestr tatili tarihi 2025 | 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

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    2025 yılına dair yarıyıl tatili tarihleri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci, yoğun ders ve sınav temposunun ardından 15 gün sürecek tatilin keyfini sürmeye hazırlanıyor. Peki 2025 yılı yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2025 yılına ait önemli tarihleri sizler için derledik.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak?

    Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlamıştı. Öğrenciler, 2025 yılına girmeden önce son ders günlerini tamamlayacaklar. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve ardından öğrenciler 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatiline girecekler. Yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yarıyıl tatili, öğrencilerin dinlenmesi, aileleriyle vakit geçirmesi ve ikinci döneme hazırlık yapması için önemli bir fırsat olacak. Bu dönemde okullar kapalı olacak ve öğrenciler tatilin keyfini çıkaracaklar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkinci Dönem Başlangıcı ve Tatil Takvimi

    Yarıyıl tatilinin ardından okullar 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemi başlatacak. Öğrenciler, bu dönemde sınavlar ve derslerle yoğun bir şekilde devam edecekler. İkinci dönemin bitiş tarihi ise 20 Haziran 2025 Cuma olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 İkinci Ara Tatili Ne Zaman?

    İkinci dönem ara tatili de öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu kısa tatil boyunca yeniden dinlenme fırsatı bulacak ve ikinci dönemin kalan kısmına taze bir başlangıç yapacaklar.

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