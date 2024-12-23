Sömestr tatili tarihi 2025 | 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

2025 yılına dair yarıyıl tatili tarihleri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci, yoğun ders ve sınav temposunun ardından 15 gün sürecek tatilin keyfini sürmeye hazırlanıyor. Peki 2025 yılı yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2025 yılına ait önemli tarihleri sizler için derledik.