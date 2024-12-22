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SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika habeleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 22:25 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 22:35
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Muğla’da 4.7 büyüklüğünde deprem

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    Son dakika habeleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Büyüklük: 4.7 (Mw)
    Yer: Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
    Tarih: 2024-12-22
    Saat: 22:09:56 TSİ
    Enlem: 34.86778 N
    Boylam: 26.38667 E
    Derinlik: 7.03 km

    Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
    2024-12-22 22:09:5634.8677826.386677.03MW4.7Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)Detay
    2024-12-22 21:30:3939.6827827.915837.0ML1.1Karesi (Balıkesir)Detay
    2024-12-22 21:26:1038.3563938.81757.0ML1.0Kale (Malatya)Detay
    2024-12-22 21:14:2838.0905638.441677.03ML1.0Çelikhan (Adıyaman)Detay
    2024-12-22 21:12:1536.0863927.1820.63ML2.7Ege Denizi - [71.60 km] Datça (Muğla)Detay
    2024-12-22 20:39:0538.8022237.3511114.65ML2.3Gürün (Sivas)Detay
    2024-12-22 20:32:2436.1058336.297787.0ML1.8Altınözü (Hatay)Detay
    2024-12-22 20:31:5439.9886133.969728.1ML1.4Delice (Kırıkkale)

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