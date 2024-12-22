Son dakika habeleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklük: 4.7 (Mw)
Yer: Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2024-12-22
Saat: 22:09:56 TSİ
Enlem: 34.86778 N
Boylam: 26.38667 E
Derinlik: 7.03 km
Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-12-22 22:09:56
|34.86778
|26.38667
|7.03
|MW
|4.7
|Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-12-22 21:30:39
|39.68278
|27.91583
|7.0
|ML
|1.1
|Karesi (Balıkesir)
|Detay
|2024-12-22 21:26:10
|38.35639
|38.8175
|7.0
|ML
|1.0
|Kale (Malatya)
|Detay
|2024-12-22 21:14:28
|38.09056
|38.44167
|7.03
|ML
|1.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|Detay
|2024-12-22 21:12:15
|36.08639
|27.18
|20.63
|ML
|2.7
|Ege Denizi - [71.60 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-12-22 20:39:05
|38.80222
|37.35111
|14.65
|ML
|2.3
|Gürün (Sivas)
|Detay
|2024-12-22 20:32:24
|36.10583
|36.29778
|7.0
|ML
|1.8
|Altınözü (Hatay)
|Detay
|2024-12-22 20:31:54
|39.98861
|33.96972
|8.1
|ML
|1.4
|Delice (Kırıkkale)