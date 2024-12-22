Aksaray'da boşandığı eşine evinin önüne pusu kurarak dehşeti yaşatan Gürsel G. (29), eski eşi Azra Şengül Şen'i (23) vücudunun 13 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Aksaray'da boşandığı eşine evinin önüne pusu kurarak dehşeti yaşatan Gürsel G. (29), eski eşi Azra Şengül Şen'i (23) vücudunun 13 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Eşinden boşanıp kızıyla beraber yaşayan Azra Şengül Şen akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1615 Sokak'ta bulunan evine girmek için bahçe kapısından girdiği sırada haince bir pusuya uğradı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Eski eşi Gürsel G., saklandığı yerden çıkarak önünü kesti ve elinde olan bıçakla saldırmaya başladı.
Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Şen, kanlar içinde yere yığıldı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırgan eski koca ise elindeki bıçağı atarak olay yerinden kaçtı.
Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kanlar içinde kalan Şen, kendisine müdahale eden ekiplere eve girmek için binaya yaklaşırken eski eşinin aniden önüne çıkıp saldırdığını ve kızının da evde olduğunu ifade etti.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Azra Şengül Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, bıçağı olay yerine atıp kaçan saldırgan Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.