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Aksaray'da dehşet! Haince pusu kurdu: Kızının annesini 13 yerinden bıçakladı!

Aksaray'da eski koca dehşeti yaşattı. Boşandığı eşinin evine haince pusu kuran Gürsel G., Azra Şengül Şen'i saklandığı yerden çıkarak bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 13 bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan eski eş olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ekipler kaçan saldırgan için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 21:49 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 22:04
Aksaray’da dehşet! Haince pusu kurdu: Kızının annesini 13 yerinden bıçakladı!

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    Aksaray'da boşandığı eşine evinin önüne pusu kurarak dehşeti yaşatan Gürsel G. (29), eski eşi Azra Şengül Şen'i (23) vücudunun 13 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

    Aksaray'da dehşet: Kızının annesini 13 yerinden bıçakladı!

    Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (İHA)Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (İHA)

    Eşinden boşanıp kızıyla beraber yaşayan Azra Şengül Şen akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1615 Sokak'ta bulunan evine girmek için bahçe kapısından girdiği sırada haince bir pusuya uğradı.

    Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)

    KANLAR İÇİNDE KALDI

    Eski eşi Gürsel G., saklandığı yerden çıkarak önünü kesti ve elinde olan bıçakla saldırmaya başladı.
    Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Şen, kanlar içinde yere yığıldı.

    Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Saldırgan eski koca ise elindeki bıçağı atarak olay yerinden kaçtı.
    Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)

    Kanlar içinde kalan Şen, kendisine müdahale eden ekiplere eve girmek için binaya yaklaşırken eski eşinin aniden önüne çıkıp saldırdığını ve kızının da evde olduğunu ifade etti.

    Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Azra Şengül Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis, bıçağı olay yerine atıp kaçan saldırgan Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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