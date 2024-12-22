Aksaray'da boşandığı eski eşine pusu kurup, 13 yerinden bıçakla yaraladı (DHA)

Kanlar içinde kalan Şen, kendisine müdahale eden ekiplere eve girmek için binaya yaklaşırken eski eşinin aniden önüne çıkıp saldırdığını ve kızının da evde olduğunu ifade etti.