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Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş'in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

İzmir'de SMA Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi sürerken, baba Umut Kardeş'nin gece kulübünde eğlendiği videolar büyük tepki topladı. Mağdur anne, alemci babadan şikayetçi olurken, Umut Kardeş adına kesinlikle elden para verilmemesi gerektiğini belirterek uyarıda bulundu. Baba Umut Kardeş ise yaşanan skandalın ardından "Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" deyip intihar videosu yayınladı. Araç içerisinde tabanca ile başına ateş eden Kardeş, kurtarılamadı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 07:43 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 07:47
Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan bir yaşındaki İkbal Kardeş'e, 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu.

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

İkbal bebeğin hayatta kalabilmesi için gereken zolgensma tedavisi için 1 milyon 819 bin dolar tutarında bir bağış kampanyası başlatıldı ve Valilik onaylı bir kampanya hesabı oluşturuldu.

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

İkbal bebeğin tedavisi için başlatılan kampanyaya vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları destek verirken, baba Umut Kardeş'in gece kulüplerinde eğlendiği videolar ortaya çıktı.

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

Videolarda, Umut Kardeş'in özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anlar yer alırken, bu görüntüler sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı.

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

MAĞDUR ANNE UYARDI: UMUT K.'YA ELDEN PARA VERMEYİN

İkbal bebeğin annesi Hatice Kardeş, yayınladığı videolarda, kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

Hatice Kardeş, bir süre önce eşi Umut Kardeş tarafından aldatıldığını ve ardından evinden kovulup Adana'da ailesinin yanına yerleştiğini açıkladı.

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

Ayrıca, Umut Kardeş'in elden alınan ve kumbaralardan toplanan paraları harcadığını iddia eden Hatice Kardeş, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum.

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

Umut Kardeş adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması."

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

Yaşan skandal olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti



SKANDALIN ARDINDAN İNTİHAR VİDEOSU

Umut Kardeş, tepkilerin ardından sosyal medyada intihat videosu yayımladı.

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

"HAKKIM HİÇBİRİNİZE HELAL DEĞİL"

Tabanca ile başına ateş etmeden önce şu ifadeleri kullandı:

"Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, 'dekontum gelmedi'… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil"

Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.