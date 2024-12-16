dsi.gov.tr DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI | 16 Aralık DSİ 515 işçi alımı sonuçlarına nereden bakılır? NİHAİ İSİM LİSTESİ

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Sınav ile Alımlar:

252 adet sürekli işçi kadrosu için ise Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü alımları sınavla yapılacak. Adaylar, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak ve başarı sırasına göre yerleştirilecekler.

Başvuru Genel Şartları

Başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, belirli yaş koşullarını taşımaları ve bazı adli sicil ve güvenlik şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, iş başvurularında sosyal güvenlik primlerinin düzenli ödenmiş olması, sağlık durumunun uygun olması ve belirli mesleki yetkinliklere sahip olunması şartı aranıyor.

Başvuruda bulunacak adaylar, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecekler ve atamalar için başvurdukları kadro sayısına göre sıralanacaklar.