dsi.gov.tr DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI | 16 Aralık DSİ 515 işçi alımı sonuçlarına nereden bakılır? NİHAİ İSİM LİSTESİ

(Takvim Foto Arşiv)
Sınav ile Alımlar:
252 adet sürekli işçi kadrosu için ise Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü alımları sınavla yapılacak. Adaylar, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak ve başarı sırasına göre yerleştirilecekler.
Başvuru Genel Şartları
Başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, belirli yaş koşullarını taşımaları ve bazı adli sicil ve güvenlik şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, iş başvurularında sosyal güvenlik primlerinin düzenli ödenmiş olması, sağlık durumunun uygun olması ve belirli mesleki yetkinliklere sahip olunması şartı aranıyor.
Başvuruda bulunacak adaylar, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecekler ve atamalar için başvurdukları kadro sayısına göre sıralanacaklar.
(Takvim Foto Arşiv)
Kura Sonuçları ve Atama Süreci
Kura çekimi sonrasında, belirlenen asıl ve yedek adaylara ilişkin sonuçlar DSİ tarafından ilan edilecek. Adaylar, atama için gerekli belgeleri belirlenen tarihler arasında teslim etmek zorunda olacak. Adaylar atama için gerekli şartları taşımazsa, yerine yedek adaylardan atama yapılacak.
Önemli Duyuru
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, kura sonuçlarıyla ilgili olarak adaylara yazılı tebligat yapmayacaktır. Tüm duyurular ve bilgilendirmeler DSİ Bölge Müdürlüklerinin internet siteleri üzerinden yayımlanacak. Bu nedenle, adayların gelişmeleri yakından takip etmeleri önemlidir.
Devlet Su İşleri'ne işçi alımı süreciyle ilgili gelişmeleri ve kura sonuçlarını bu kaynaktan takip edebilirsiniz.