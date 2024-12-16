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dsi.gov.tr DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI | 16 Aralık DSİ 515 işçi alımı sonuçlarına nereden bakılır? NİHAİ İSİM LİSTESİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 515 işçi alımı için başvuru süreci sona erdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar iki yöntemle gerçekleştirilecek. 263 sürekli işçi noter kurası ile, 252 sürekli işçi ise yazılı veya sözlü sınavla işe alınacak. Başvuru süreci 29 Kasım Cuma günü tamamlanırken adaylar şimdi kura çekim tarihi ve kadro detaylarını merak ediyor. İşte DSİ işçi alımı ile ilgili tüm detaylar!

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 13:53 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 13:59
dsi.gov.tr DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI | 16 Aralık DSİ 515 işçi alımı sonuçlarına nereden bakılır? NİHAİ İSİM LİSTESİ

İÇİNDEKİLER

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    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 515 işçi alımı başvuruları, 29 Kasım'da sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kura çekimi 16 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu kura çekimiyle birlikte, DSİ'ye yapılacak alımlara dair sonuçlar belli olacak. İşte DSİ 515 işçi alımı kura çekimiyle ilgili önemli detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kura Çekimi Canlı Yayın ve İzleme

    Devlet Su İşleri'nin işçi alımına yönelik kura çekimi, 16 Aralık'ta noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar DSİ'nin ilgili Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

    Kura Sonuçları Nereden Sorgulanır?

    Başvuru sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, 16 Aralık'taki kura çekiminin ardından belirlenen isim listesini sorgulamak için DSİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Kura sonuçları, isim listeleri ve detaylı bilgilere bu sayfa üzerinden ulaşılabilecek.

    DSİ 515 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
    DSİ 515 İşçi Alımı Kadro Dağılımı

    Alım yapılacak 515 işçi için kadro dağılımı şu şekilde belirlenmiştir:

    Noter Kurası ile Alımlar:
    263 adet sürekli işçi kadrosu için Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bekçi, Şoför, Sondaj İşçisi gibi çeşitli mesleklerde alımlar yapılacak. Bu kadrolara başvuran adaylar doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınav ile Alımlar:
    252 adet sürekli işçi kadrosu için ise Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü alımları sınavla yapılacak. Adaylar, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak ve başarı sırasına göre yerleştirilecekler.

    Başvuru Genel Şartları

    Başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, belirli yaş koşullarını taşımaları ve bazı adli sicil ve güvenlik şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, iş başvurularında sosyal güvenlik primlerinin düzenli ödenmiş olması, sağlık durumunun uygun olması ve belirli mesleki yetkinliklere sahip olunması şartı aranıyor.

    Başvuruda bulunacak adaylar, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecekler ve atamalar için başvurdukları kadro sayısına göre sıralanacaklar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kura Sonuçları ve Atama Süreci

    Kura çekimi sonrasında, belirlenen asıl ve yedek adaylara ilişkin sonuçlar DSİ tarafından ilan edilecek. Adaylar, atama için gerekli belgeleri belirlenen tarihler arasında teslim etmek zorunda olacak. Adaylar atama için gerekli şartları taşımazsa, yerine yedek adaylardan atama yapılacak.

    Önemli Duyuru

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, kura sonuçlarıyla ilgili olarak adaylara yazılı tebligat yapmayacaktır. Tüm duyurular ve bilgilendirmeler DSİ Bölge Müdürlüklerinin internet siteleri üzerinden yayımlanacak. Bu nedenle, adayların gelişmeleri yakından takip etmeleri önemlidir.

    Devlet Su İşleri'ne işçi alımı süreciyle ilgili gelişmeleri ve kura sonuçlarını bu kaynaktan takip edebilirsiniz.

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