Voleyi vurdular! Dünyanın en zengin voleybolcuları belli oldu

Rich Verse, yine önemli bir araştırma yaptı. Dünyanın en zengin voleybolcularının kimler olduğunu hazırladı. Liste en çok Brezilyalı oyuncular yer aldı. 15 oyuncunun yer aldığı o listeye Filenin Sultanları'ndan milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt adlarını yazdırdı.
Zehra Güneş,4 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 14.voleybolcusu olarak adını listeye yazdırdı.
SHEILLA CASTRO: (Brezilya) 12 milyon dolar
JAQUELINE CARVALHO: (Brezilya) 9,1 milyon dolar
GABRIELA GUIMARAES: (Brezilya) 8,8 milyon dolar
THAISA DAHER: (Brezilya) 7,7 milyon dolar
PAOLA EGONU: (İtalya) 7,3 milyon dolar
YULIYA GERASYMOVA: (Ukrayna) 7 milyon dolar
FABI CLAUDINO: (Brezilya) 6,9 milyon dolar
KIM YEON KOUNG: (Güney Kore) 6,7 milyon dolar
BRENDA CASTILLO: (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar
SAMANTHA BRICIO: (Meksika) 4,7 milyon dolar
SABINA ALTYNBEKOVA: (Kazakistan) 4,7 milyon dolar
NATALIYA GONCHAROVA: (Rusya) 4,4 milyon dolar
EBRAR KARAKURT: 4,2 milyon dolar
ZEHRA GÜNEŞ: 4 milyon dolar
JORDAN LARSON: (Amerika) 3,7 milyon Ş