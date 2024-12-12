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"Vole"yi vurdular! Dünyanın en zengin voleybolcuları belli oldu

Dünyanın en zengin 15 voleybolcusu açıklandı. Filenin Sultanları’ndan da iki oyuncumuz bu listede yer aldı. Rich Verse'in hazırladığı listede milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da kendilerine yer buldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Voleyi vurdular! Dünyanın en zengin voleybolcuları belli oldu

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Rich Verse, yine önemli bir araştırma yaptı. Dünyanın en zengin voleybolcularının kimler olduğunu hazırladı. Liste en çok Brezilyalı oyuncular yer aldı. 15 oyuncunun yer aldığı o listeye Filenin Sultanları'ndan milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt adlarını yazdırdı.

Zehra Güneş,4 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 14.voleybolcusu olarak adını listeye yazdırdı.

SHEILLA CASTRO: (Brezilya) 12 milyon dolar

JAQUELINE CARVALHO: (Brezilya) 9,1 milyon dolar

GABRIELA GUIMARAES: (Brezilya) 8,8 milyon dolar

THAISA DAHER: (Brezilya) 7,7 milyon dolar

PAOLA EGONU: (İtalya) 7,3 milyon dolar

YULIYA GERASYMOVA: (Ukrayna) 7 milyon dolar

FABI CLAUDINO: (Brezilya) 6,9 milyon dolar

KIM YEON KOUNG: (Güney Kore) 6,7 milyon dolar

BRENDA CASTILLO: (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar

SAMANTHA BRICIO: (Meksika) 4,7 milyon dolar

SABINA ALTYNBEKOVA: (Kazakistan) 4,7 milyon dolar

NATALIYA GONCHAROVA: (Rusya) 4,4 milyon dolar

EBRAR KARAKURT: 4,2 milyon dolar

ZEHRA GÜNEŞ: 4 milyon dolar

JORDAN LARSON: (Amerika) 3,7 milyon Ş

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