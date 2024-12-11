Ankara Batıkent metrosunda yangın paniği! Yolcular istasyondan tahliye edildi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ankara'da Batıkent metro durağında ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülerek kontrol altına alındı. Batıkent metro istasyonunda yangın! Edinilen bilgiye göre, istasyonda ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara Batıkent metrosunda yangın (AA) İSTASYON TAHLİYE EDİLDİ Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

İstasyonda bulunan yolcular ise istasyondan tahliye edildi.