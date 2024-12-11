Ankara Batıkent metrosunda yangın paniği! Yolcular istasyondan tahliye edildi

Ankara'da Batıkent metro durağında ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülerek kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, istasyonda ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ankara Batıkent metrosunda yangın (AA)
İSTASYON TAHLİYE EDİLDİ
Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
İstasyonda bulunan yolcular ise istasyondan tahliye edildi.
Ankara Batıkent metrosunda yangın (AA)
NORMALE DÖNDÜ
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi.
Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.
Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.