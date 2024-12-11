SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ankara Batıkent metrosunda yangın paniği! Yolcular istasyondan tahliye edildi

Ankara'da Batıkent metro istasyonunda yangın meydana geldi. Ray hattında çıkan yangın korku ve panik dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 19:58 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 19:58
Ankara Batıkent metrosunda yangın paniği! Yolcular istasyondan tahliye edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da Batıkent metro durağında ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülerek kontrol altına alındı.

Batıkent metro istasyonunda yangın!

Edinilen bilgiye göre, istasyonda ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara Batıkent metrosunda yangın (AA)Ankara Batıkent metrosunda yangın (AA)

İSTASYON TAHLİYE EDİLDİ

Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
İstasyonda bulunan yolcular ise istasyondan tahliye edildi.

Ankara Batıkent metrosunda yangın (AA)Ankara Batıkent metrosunda yangın (AA)

NORMALE DÖNDÜ

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi.
Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.

Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

SON DAKİKA