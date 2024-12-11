Fatih'te çöken 3 katlı bina CHP'ye yakınlığıyla bilinen "Athena Gökhan" Gökhan Özoğuz'a ait çıktı

Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta dün saat 22.40 sıralarında 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.
Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta dün saat 22.40 sıralarında 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.
Binadan gelen sesleri duyanlar polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı. Metruk binanın yanında bulunan iki ve karşısında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
BİNA ATHENA GÖKHAN'IN ÇIKTI
Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi.
Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.
Öte yandan çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın CHP'ye yakınlığıyla bilinen "Athena Gökhan" Gökhan Özoğuz'a ait olduğu ortaya çıktı.