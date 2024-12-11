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Fatih'te çöken 3 katlı bina CHP'ye yakınlığıyla bilinen "Athena Gökhan" Gökhan Özoğuz'a ait çıktı

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binada çökme meydana gelince etrafındaki 3 bina da tedbir amaçlı boşaltıldı. Çöken binanın CHP'ye yakınlığıyla bilinen "Athena Gökhan" Gökhan Özoğuz'a ait olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 12:00 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 12:00
Fatih’te çöken 3 katlı bina CHP’ye yakınlığıyla bilinen Athena Gökhan Gökhan Özoğuz’a ait çıktı

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Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta dün saat 22.40 sıralarında 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.

Fatih'te çöken bina Athena Gökhan'ın çıktı (DHA)Fatih'te çöken bina Athena Gökhan'ın çıktı (DHA)

Binadan gelen sesleri duyanlar polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Fatih'te çöken bina Athena Gökhan'ın çıktı (DHA)Fatih'te çöken bina Athena Gökhan'ın çıktı (DHA)

Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı. Metruk binanın yanında bulunan iki ve karşısında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Fatih'te çöken bina Athena Gökhan'ın çıktı (DHA)Fatih'te çöken bina Athena Gökhan'ın çıktı (DHA)

BİNA ATHENA GÖKHAN'IN ÇIKTI
Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi.

Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz (DHA)Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz (DHA)

Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın CHP'ye yakınlığıyla bilinen "Athena Gökhan" Gökhan Özoğuz'a ait olduğu ortaya çıktı.

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