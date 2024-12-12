Hasta kadının yüzüne para koymuşlardı! Özel hastanedeki o görüntülere ilişkin soruşturmada 7 kişiye hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğu görülen videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından başlattığı soruşturmayı tamamladı.
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturmada 7 kişiye hapis istemi. (Takvim.com.tr foto arşiv)
Hazırlanan iddianamede şüphelilerin hastanede görev yaptıkları esnada yoğun bakım ünitesinde yatan mağdur Nermin Zeren'e yönelik sistematik biçimde hakaretamiz ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmak suretiyle eziyet ettikleri ve mağdurun kişisel verilerini hukuka aykırı ele geçirdikleri şüphesiyle haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İddianamede, şüphelilerden İlknur K'nin yoğun bakımında yatan Nermin Zeren'e yönelik aşağılayıcı ve hakaretamiz sözleri sistematik olarak söylediğinin tespit edildiği belirtildi.
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturmada 7 kişiye hapis istemi. (Takvim.com.tr foto arşiv)
PARALARI YAŞLI KADININ YÜZÜNE FIRLATTI
Şüpheli İrem Aysima E'nin ise "Nermin ne yapıyorsun? Paralarını almış. Ben mi alayım? Kadının paralarını ver. Vermiyor Nermin. Kızım, küfür etsene, paraları istesene." şeklindeki ifadelerle mağdura eziyet ettiği bildirilen iddianamede, Ali E'nin de elinde bulunan banknotları, mağdur Zeren'in yüzüne attığı kaydedildi.
İddianamede, şüphelinin, yoğun bakım ünitesi gibi hijyen koşullarına çok dikkat edilen alanda mağdurun yüzüne para atarak enfeksiyon riskiyle karşı karşıya bıraktığı, üstelik aciz durumdaki mağdur hastaya böbreğini alacağını söyleyerek onu korku ve paniğe sürüklediği belirtildi.
Şüpheli Emrah Ö'nün de mağdurun böbreğini kastederek "Ver, kurtul. Yapacak bir şey yok." dediği aktarılan iddianamede, zanlının bu şekilde mağduru korku ve paniğe sevk ettiği belirtildi.
İddianamede, bu 4 şüphelinin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumdaki mağdura karşı eziyet" suçunu işledikleri bildirildi.