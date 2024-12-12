Hasta kadının yüzüne para koymuşlardı! Özel hastanedeki o görüntülere ilişkin soruşturmada 7 kişiye hapis istemi

Zeren'e hakaret ve eziyet edenlerin görüntüsünü çeken Nuriye K. ve Mert Can S'nin ise kişisel veri sayılan mağdurun görüntüsünü kayda aldıklarının anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli sağlık destek personeli Murat Y'nin ise cep telefonunda mağdur Zeren'in kişisel verisi olan hastane yoğun bakımındaki görüntülerinin yer aldığı kaydedildi.

İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturmada 7 kişiye hapis istemi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

"BÖBREK İLE ALAKALI KONUŞMA, ŞAKALAŞMADAN İBARETTİR"

İddianamede, şüpheli Ali E'nin emniyette alınan ifadesine yer verildi. Şüpheli Ali E, ifadesinde söz konusu videoda Nermin Zeren'e paraları atanın kendisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Videoda bir ara görüntüye giren şahıs, yine o dönem hastanede çalışan Emrah Ö'dür. Nermin Zeren'le konuşan kadın şahsın da duyduğum kadarı ile İrem Aysima E'dir. Videonun görüntüsünü çeken kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Video çekilirken kimin ve ne amaçla çektiğini bilmiyorum. Nermin Zeren'le aramızda geçen böbrek ile alakalı konuşma, şakalaşmadan ibarettir. Bizden daha fazla bir para isteyince spontane gelişen bir olay oldu. Kendisiyle şakalaşmak istedik. Kendisine işkence ya da kötü muamele yapmak gibi bir niyetimiz asla olmamıştır."