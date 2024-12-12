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Aydın'da genç kızın esrarengiz ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç kız, evinde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 01:25 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 01:34
Aydın’da genç kızın esrarengiz ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

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Tüyler ürperten olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 45 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yakınları Feride Aydemir'den haber alamadı. İhbar üzerine genç kızın yaşadığı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'da genç kızın esrarengiz ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu (İHA)Aydın'da genç kızın esrarengiz ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu (İHA)

DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU
Kapıyı açan olmayınca, evin kapısı çilingir marifetiyle açıldı. İçeriye giren ekipler, genç kızı doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'da genç kızın esrarengiz ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu (İHA)Aydın'da genç kızın esrarengiz ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu (İHA)

Genç kızın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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