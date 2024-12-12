Edirne’de korkunç olay! Kaza sonrası otomobil alev aldı: 4 ölü

Edirne'de korkunç bir kaza meydana geldi. 4 kişi içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.
Edirne'de korkunç bir kaza meydana geldi. 4 kişi içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.
ALEV ALAN ARAÇTA 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.