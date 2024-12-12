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Edirne'de korkunç olay! Kaza sonrası otomobil alev aldı: 4 ölü

Edirne'de korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobil bir evin duvarına çarptıktan sonra alev aldı. Yangında araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemezken, ekipler soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 05:11 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 05:11
Edirne’de korkunç olay! Kaza sonrası otomobil alev aldı: 4 ölü

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Edirne'de korkunç bir kaza meydana geldi. 4 kişi içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

Edirne’de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı (DHA) Edirne’de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı (DHA)

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Edirne’de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı (DHA) Edirne’de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı (DHA)

ALEV ALAN ARAÇTA 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Edirne’de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı (DHA) Edirne’de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı (DHA)

Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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