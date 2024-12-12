Edirne’de korkunç olay! Kaza sonrası otomobil alev aldı: 4 ölü

Edirne 'de korkunç bir kaza meydana geldi. 4 kişi içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

Edirne’de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı (DHA)

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.