Çanakkale Savaşları’na ışık tutan mektup! Yüzbaşı İbrahim’in kaleminden... İngilizlerin batırdığı Mesudiye Zırhlısı’nda ne yaşandı?

Çanakkale'de İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı (DHA)

İngiliz B-11 denizaltısı tarafından 13 Aralık 1914'te batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda 10 subay ile 25 asker şehit oldu. ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, arşiv çalışmaları sırasında Mesudiye Zırhlısı'nda çarkçı yüzbaşı olarak görev yapan İbrahim Şevki Efendi'nin geminin vurulma anı ve mahsur kalan askerlerin kurtarılma anına ilişkin detayların yer aldığı mektubu gün yüzüne çıkardı.



Mesudiye Zırhlısı'nın 40 yılı aşkın süre Osmanlı Donanması'na hizmet ettiğini söyleyen Dr. Sabah, "Filoda işe yaramayacağı düşünüldüğünden Çanakkale Boğazı'na gönderilmişti. Çanakkale'ye gelen Mesudiye Zırhlısı Kepez burnu civarında Sarısığlar mevkiinde demir atması ve sabit bir batarya şeklinde kullanılması düşünüldü. Bu sayede Mesudiye Zırhlısı boğaz girişini ateşe alacak, demirleyecek ve aynı zamanda mayın hatlarının korunmasında da önemli bir görev üstlenmiş olacaktı" ifadelerini kullandı.

MESUDİYE ZIRHLISI DENİZALTI SALDIRINA UĞRADI

Gemi mürettebatının yüzer bir araç olan geminin sabit bir batarya şeklinde kullanılmasına itiraz ettiğini ve bu durumun yaratacağı tehlikelerden bahsettiğine dikkati çeken Dr. Sabah, "Ancak kendilerine verilen emirde bu kararın değiştirilemeyeceği ve söz konusu mevkiye gidip, sabit bir batarya şeklinde görev alması emredildi. Bunun üzerine Mesudiye Zırhlısı, söz konusu mevkide demirleyerek, vazifeyi yerine getirmeye başladı. Mesudiye Zırhlısı, mürettebatının da özellikle vurguladığı tehditlerden biri olan denizaltı saldırısına uğradı. 13 Aralık 1914'te yani günümüzden tam 110 yıl önce demir attığı Sarısığlar mevkiinde isabet eden 2 torpidonun patlaması sonucunda çok kısa bir sürede alabora olarak yan yattı. Mevcut 6 mayın hattının Çanakkale Boğazı'ndaki konumları değerlendirildiğinde B-11 denizaltısının Sarısığlar Koyu'nda demirli bulunan Mesudiye Zırhlısı'na torpido atmak için 5 mayın hattından bir şekilde geçtiği ortaya çıkmaktadır. Denizaltı teknolojisinin mevcut durumu da göz önüne alındığında çok cüretkar bir hareket sonucu elde edilen bir başarı olduğu anlaşılmaktadır" dedi.