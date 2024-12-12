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Konya'da özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir 25 Ekim akşamı bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği sırada 3 yıl önce evlendiği ve 1,5 aydır ayrı yaşadığı, ikinci eşi 45 yaşındaki Abdullah Küçüktaşdemir tarafından 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Tutuklanan zanlı hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Abdullah Küçüktaşdemir hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

47 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir ve Abdullah Küçüktaşdemir. (Takvim.com.tr / Arşiv) İddianamede katil zanlısı Küçüktaşdemir'in Eğitim Fakültesindeki eğitimini yarıda bıraktığı, üniversite mezunu olmamasına rağmen yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı kaydedildi. MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede Abdullah Küçüktaşdemir'in daha öncede eşine yönelik tehdit ve şiddet olaylarını işlediği, bu nedenle hakkında soruşturma açıldığı, olay günü de eşine mesaj göndererek tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi. Katil zanlısının olayın meydana geldiği yerde oturan öğrenci velisini de olaydan önce telefonla arayıp, eşinin gelip gelmediğini teyit etmeye çalıştığı, ikametin bahçesine gelerek 1-1,5 saat eşini beklemeye başladığı, çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen eşinin defalarca bıçakladığı belirtildi.