Konya'da özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir 25 Ekim akşamı bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği sırada 3 yıl önce evlendiği ve 1,5 aydır ayrı yaşadığı, ikinci eşi 45 yaşındaki Abdullah Küçüktaşdemir tarafından 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Tutuklanan zanlı hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Abdullah Küçüktaşdemir hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
47 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir ve Abdullah Küçüktaşdemir. (Takvim.com.tr / Arşiv)
İddianamede katil zanlısı Küçüktaşdemir'in Eğitim Fakültesindeki eğitimini yarıda bıraktığı, üniversite mezunu olmamasına rağmen yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı kaydedildi.
MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
İddianamede Abdullah Küçüktaşdemir'in daha öncede eşine yönelik tehdit ve şiddet olaylarını işlediği, bu nedenle hakkında soruşturma açıldığı, olay günü de eşine mesaj göndererek tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi.
Katil zanlısının olayın meydana geldiği yerde oturan öğrenci velisini de olaydan önce telefonla arayıp, eşinin gelip gelmediğini teyit etmeye çalıştığı, ikametin bahçesine gelerek 1-1,5 saat eşini beklemeye başladığı, çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen eşinin defalarca bıçakladığı belirtildi.
47 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir (Takvim.com.tr / Arşiv)
YARDIMA GELENLERİ ENGELLEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Katil zanlısının olay yerine gelen ve kendisine engel olmak isteyen kişilere, 'Ölmediyse, can çekişiyorsa bir iki daha vurayım, ölsün' dediği belirtildi. Abdullah Küçüktaşdemir'in telefonunda yapılan incelemelerde olay günü eşine yönelik, 'Ceza evinden başka yer mi var? Anandan korkup engel attın. Bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti şimdi. Aklın varsa Konya'yı terk et' yönünde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.