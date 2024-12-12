Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! Cebindeki not gerçeği ortaya çıkardı

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İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.



26 Şubat 2023'te 36 yaşındaki K.K. ile evlenen 35 yaşındaki E.K'nin 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te farklı hastanelerde yaptırdığı iki testin sonucuna göre HIV pozitif çıktı. Bu durum üzerine E.K, tedaviye alındı.



Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K,'nın hastalığını karısından sakladığı öğrenildi. E.K, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle ilaçları kullandığını, önemli bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden sakladı. (Takvim.com.tr / Arşiv) CEBİNDE NOT BULDU

K.K. ise evlendikten 1,5 ay sonra evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not buldu. E.K, ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de karısıyla tekrar test yaptırdı. K.K. test sonucunda eşinin HIV virüsü taşıdığını öğrendi. ŞİKAYETTE BULUNDU

Bunun üzerine K.K. hastalığını kendisinden saklayan eşi hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Dilekçede, kendisindeki mevcut hastalığı bilmesine rağmen eşine söylemediğini kabul eden E.K'nin, haksız fiil niteliğinde olan bu eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" niteliğinde olduğu belirtildi. Dilekçede, şüpheli hakkında bu suçlar yönünden soruşturma yürütülerek dava açılması istendi.



Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.K, evlenme aşamasında yoğun olduğu için kan testini 2 gün sonra verdiğini, HIV virüsü taşıdığını bilmediğini iddia etti.