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Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! Cebindeki not gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Nikah işlemleri için alınan sağlık raporunu belediyeye geç teslim eden kişi, HIV pozitif olduğunu uzun bir süre evlendiği kişiden gizledi. Evlendikten 1,5 ay sonra evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutularını bulan kadın, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Koca hakkında, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:37 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:54
Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! Cebindeki not gerçeği ortaya çıkardı

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İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

26 Şubat 2023'te 36 yaşındaki K.K. ile evlenen 35 yaşındaki E.K'nin 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te farklı hastanelerde yaptırdığı iki testin sonucuna göre HIV pozitif çıktı. Bu durum üzerine E.K, tedaviye alındı.

Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K,'nın hastalığını karısından sakladığı öğrenildi.

E.K, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle ilaçları kullandığını, önemli bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden sakladı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden sakladı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

CEBİNDE NOT BULDU
K.K. ise evlendikten 1,5 ay sonra evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not buldu.

E.K, ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de karısıyla tekrar test yaptırdı. K.K. test sonucunda eşinin HIV virüsü taşıdığını öğrendi.

ŞİKAYETTE BULUNDU
Bunun üzerine K.K. hastalığını kendisinden saklayan eşi hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu.

Dilekçede, kendisindeki mevcut hastalığı bilmesine rağmen eşine söylemediğini kabul eden E.K'nin, haksız fiil niteliğinde olan bu eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" niteliğinde olduğu belirtildi. Dilekçede, şüpheli hakkında bu suçlar yönünden soruşturma yürütülerek dava açılması istendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.K, evlenme aşamasında yoğun olduğu için kan testini 2 gün sonra verdiğini, HIV virüsü taşıdığını bilmediğini iddia etti.

Evli çift görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)Evli çift görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)



Adli Tıp Kurumunca 12 Haziran'da hazırlanan raporda ise virüsün bulaşma yöntemleri anlatılarak, ilk testten 4 hafta sonra yapılan 4. nesil antijen/antikor testlerinin negatif çıkması halinde virüsün bulaşmadığının kabul edildiği belirtildi. Raporda, 24 Temmuz'daki testte mağdur K.K'de HIV virüsünün negatif çıktığı kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli E.K. hakkında hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Savcılıkça düzenlenen iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünden soruşturma dosyasına sunulan evraklar ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te iki farklı hastanede yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunun evlilik tarihinden önce belirlendiği ve tedavisine başlandığı anlatıldı.

Evli çift görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)Evli çift görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)


İddianamede, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararına değinilerek, sanığın evlilikten önceki hastalığını bilmesi halinde, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan değerlendirme yapılacağı vurgulandı.

Sanık E.K'nin evlenmeden önce virüsü taşıdığını bilmesine rağmen müştekinin sağlığını hiçe sayarak eşiyle cinsel birliktelik yaşadığı ifade edilen iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi.

Sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

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