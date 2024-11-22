MİT’in 100 Yıllık albümünde Trablusgarp direnişi: Enver Paşa’dan Mustafa Kemal Paşa’ya kadar kimler yok ki!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), arşivindeki tarihi fotoğrafları internet sitesinde "Özel Koleksiyon" albümünde yayınladı. MİT'in sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümünde, "100 Yıllık" başlığıyla teşkilat tarihine dair önemli alıntılara yer verildi. Albümde, İtalyanların 1911'de Trablusgarp'ı (Libya) işgalini engellemek amacıyla gizlice bölgeye giden Enver Paşa, Süleyman Askeri Bey, Yakup Cemil, Kuşcubaşı Eşref, Fethi Okyar ve Mustafa Kemal Paşa'nın toplu fotoğrafı da yer aldı. Ayrıca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşı Nuri Conker ile Trablusgarp'ta çektirdiği fotoğraf ve Birinci Dünya Savaşı'nda katıldığı cephelerdeki çeşitli fotoğraflar da paylaşıldı.

Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı olan Süleyman Askeri Bey

SÜLEYMAN ASKERİ BEY

Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı olan Süleyman Askeri Bey'in, Trablusgarp'a Molla Cemil adıyla sahte kimlikle girerek bölgede faaliyet yürüttüğü aktarıldı. MİT'in "Özel Koleksiyon" albümünde, Süleyman Askeri Bey ile ilgili şu bilgilere yer verildi: "

"Birinci Dünya Savaşı öncesinde, 1911 yılında İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine İtalyan işgaline karşı Trablusgarp'ın müdafaasında görev aldı. Jön Türkler kılık değiştirerek Mısır üzerinden, Trablusgarp'a geçerek müthiş bir direniş örgütlediler. Süleyman Askeri imam kılığında Trablusgarp'a Mısır üzerinden gizlice geçti. Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), Ali Fethi Okyar, Eşref Sencer Kuşçubaşı, Yakub Cemil, Süleyman Askeri hep birlikte Bingazi'deki savaşlara katıldı. Süleyman Askeri, 21 Ağustos 1912'de Bingazi ve Havalisi Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın safında katılması üzerine Teşkilat-ı Mahsusa Başkanlığı görevinin yanında 20 Aralık 1914 tarihinde Irak ve Havalisi Genel Komutanı olarak atandı. Irak Cephesi'nde Osmancık Taburu ile Rota Muharebesi'nde İngilizleri durdurdu ama ayağından yaralandı ve Bağdat'a hastaneye kaldırıldı, burada yaralı halde Basra'yı geri almak için planlar yaptı ve harekete geçti. Şuaybiye Muharebesi'nde komutası altındaki birliklerin 14 Nisan 1915 tarihinde İngiliz Ordusu'na mağlup olması üzerine tabancasıyla intihar etti"

İngilizlere karşı kazanılan en büyük zafer

KUT'ÜL AMARE ZAFERİ VE HALİL KUT PAŞA

Birinci Dünya Savaşı'nın Irak cephesinde İngilizlere karşı kazanılan Kut'ül Amare Muharebelerine ilişkin, "Osmanlı tarihinin en büyük zaferlerinden biri 29 Nisan 1916'da elde edildi. Türk ordusu, Birinci Dünya Savaşı içerisindeki ikinci zaferini İngilizlere karşı kazandı. Zaferde son derece önemli olan Teşkilat-ı Mahsusa, istihbari anlamdaki başarılar arasında tarihi bir önem taşır" denildi.

Ayrıca, Kut'ül Amare Muharebesi'nin muzaffer komutanı Halil Paşa'nın Soyadı Kanunu sonrası 'Kut' soyadını aldığı belirtildi.