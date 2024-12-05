1 tane saksı bir araba parası: Yılda sadece 1 milimetre büyüyor

Japonya'nın simgelerinden biri haline gelen bonsai ağaçları, eşsiz güzellikleriyle hayranlık uyandırırken, astronomik fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu değerli minyatür ağaçlar, son dönemde hırsızlık çetelerinin hedefi olmuş durumda.

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SAKSISI 600 BİN LİRA DEĞERİNDE BONSAİ'LERE BÜYÜK İLGİ VE HIRSIZLIK TEHDİDİ

Japonya'nın simgelerinden biri olan ve dünyaca ünlü bonsai ağaçları, değerlerinin artmasıyla birlikte büyük çaplı hırsızlık çetelerinin hedefi haline geldi. Bu minyatür ağaçlar, hem yetiştirilmesi hem de korunması için büyük çaba gerektirirken, bonsai üreticileri artan fidye talepleri ve hırsızlıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

KÜRESEL TALEP, HIRSIZLIKLARI ARTIRIYOR

Asahi'nin haberine göre, bonsai ağaçlarına olan küresel talebin yükselmesiyle birlikte 2024 bahar aylarından bu yana Japonya'da 30'dan fazla hırsızlık vakası kayıtlara geçti. Özellikle nadir bulunan türlerin, koleksiyonerler tarafından yüksek fiyatlarla talep edilmesi, hırsızların iştahını kabartıyor. Öyle ki bazı bonsai ağaçları, saksılarıyla birlikte 600 bin lirayı bulan fiyatlarla satışa sunuluyor.