Türkiye’nin en çok dinlenen şarkısı oldu! İşte 2024 Spotify Türkiye özeti

📊 SPOTİFY'IN TÜRKİYE 2024 VERİLERİ

Spotify'ın açıkladığı veriler, sadece en çok dinlenen şarkıları değil, aynı zamanda müzik zevkimizin genel eğilimlerini de ortaya koyuyor:

En Popüler Müzik Türü: 2024'te Türkiye'de rap müzik yine en popüler tür oldu. Özellikle genç dinleyiciler arasında rap şarkılar büyük ilgi gördü.

En Çok Dinlenen Sanatçı: Ezhel, bir kez daha Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı unvanını elinde tuttu.

En Çok Dinlenen Albüm: Sefo'nun "Yeni Dünya" albümü, bu yıl Spotify'da en çok çalınan albüm oldu.

En Çok Paylaşılan Şarkılar: Instagram hikayelerinde en sık yer bulan şarkıların başında "CISTAK" ve "Sakın Gelme" geldi.