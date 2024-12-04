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Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı oldu! İşte 2024 Spotify Türkiye özeti

Spotify'ın her yıl sonu açıkladığı veriler, 2024 yılında Türkiye'nin müzik listelerine damga vuran şarkıları ortaya koydu. Kullanıcıların yıl boyunca dinlediği şarkılar ve sanatçılar, bu yıl da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte Türkiye'de 2024'te en çok dinlenen şarkılar listesi...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 19:33 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 19:42
Türkiye’nin en çok dinlenen şarkısı oldu! İşte 2024 Spotify Türkiye özeti

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Sosyal müzik platformu Spotify, merakla beklenen "2024 Yılın Özeti" listesini duyurdu. Her yıl geleneksel hale gelen bu listeler, hem bireysel müzik tercihlerine hem de yılın trendlerine ışık tutuyor. 2024'te Türkiye'de müzikseverlerin en çok dinlediği şarkı, Batuflex ve Era7capone'un seslendirdiği "CISTAK" oldu.

Fotoğraf: YoutubeFotoğraf: Youtube

🎵 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI: "CISTAK"

2024 yılı boyunca Türkiye'nin müzik sahnesinde zirveyi kimseye kaptırmayan şarkı, Batuflex ve Era7capone'nin seslendirdiği "CISTAK" oldu. Enerjik ritmi ve etkileyici sözleriyle dinleyicileri adeta büyüleyen bu şarkı, Spotify kullanıcılarının favorisi olarak yılın en çok dinlenen şarkısı unvanını kazandı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🎤 EN ÇOK DİNLENEN 10 ŞARKI

Spotify'ın 2024 Türkiye verilerine göre, yıl boyunca zirvede yer alan diğer şarkılar ise şöyle sıralandı:

"CISTAK" - Batuflex & Era7capone

"Sakın Gelme" - Sefo

"Deli Aşk" - Zeynep Bastık

"Neyleyim" - Uzi

"Benim Ol" - Yüzyüzeyken Konuşuruz

"Hayrola" - Ezhel

"Yıkılmam" - KÖFN

"Aşkın Tarifi" - Aleyna Tilki

"Kalp Kırma Rehberi" - Emir Taha

"Sabaha Kadar" - Murda

📊 SPOTİFY'IN TÜRKİYE 2024 VERİLERİ

Spotify'ın açıkladığı veriler, sadece en çok dinlenen şarkıları değil, aynı zamanda müzik zevkimizin genel eğilimlerini de ortaya koyuyor:

En Popüler Müzik Türü: 2024'te Türkiye'de rap müzik yine en popüler tür oldu. Özellikle genç dinleyiciler arasında rap şarkılar büyük ilgi gördü.

En Çok Dinlenen Sanatçı: Ezhel, bir kez daha Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı unvanını elinde tuttu.

En Çok Dinlenen Albüm: Sefo'nun "Yeni Dünya" albümü, bu yıl Spotify'da en çok çalınan albüm oldu.

En Çok Paylaşılan Şarkılar: Instagram hikayelerinde en sık yer bulan şarkıların başında "CISTAK" ve "Sakın Gelme" geldi.

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