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Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin! Kolajen miktarını Everest'e çıkarıyor

Yaş ilerledikçe vücutta kolajen miktarı azalır ve hemen ardından kırışıklık belirtileri ortaya çıkar. Peki, evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz maske ile bunu önleyebileceğinizi söylesek! İşte merak edilen o tarif...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:19 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:19
Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin! Kolajen miktarını Everest’e çıkarıyor

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Cilt yaş aldıkça kolajen üretimini azaltır. Bu noktada dışarıdan takviye almak önemlidir. Şimdi paylaşacağımız tarif, kırışıklıklara savaş açıyor ve üstelik evde pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Dilerseniz, detaylara geçelim...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔔 CİLDİ NEME DOYURAN MASKE TARİFİ

Malzemeler

1 tatlı kaşığı hakiki bal

1 yemek kaşığı yoğurt

1 buçuk damla lavanta yağı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

👇 UYGULAMA AŞAMASI

Tüm malzemeleri uygun bir kabın içinde karıştırın ve homojen bir kıvam elde edin. Ardından maskeyi yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Daha etkili olması adına temiz içerikli bir nemlendirici krem kullanarak bakım rutininizi pekiştirebilirsiniz.

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