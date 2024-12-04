Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin! Kolajen miktarını Everest’e çıkarıyor

Cilt yaş aldıkça kolajen üretimini azaltır. Bu noktada dışarıdan takviye almak önemlidir. Şimdi paylaşacağımız tarif, kırışıklıklara savaş açıyor ve üstelik evde pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Dilerseniz, detaylara geçelim...

(Takvim Foto Arşiv)

👇 UYGULAMA AŞAMASI

Tüm malzemeleri uygun bir kabın içinde karıştırın ve homojen bir kıvam elde edin. Ardından maskeyi yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Daha etkili olması adına temiz içerikli bir nemlendirici krem kullanarak bakım rutininizi pekiştirebilirsiniz.