Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin! Kolajen miktarını Everest’e çıkarıyor

Cilt yaş aldıkça kolajen üretimini azaltır. Bu noktada dışarıdan takviye almak önemlidir. Şimdi paylaşacağımız tarif, kırışıklıklara savaş açıyor ve üstelik evde pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Dilerseniz, detaylara geçelim...
Cilt yaş aldıkça kolajen üretimini azaltır. Bu noktada dışarıdan takviye almak önemlidir. Şimdi paylaşacağımız tarif, kırışıklıklara savaş açıyor ve üstelik evde pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Dilerseniz, detaylara geçelim...
🔔 CİLDİ NEME DOYURAN MASKE TARİFİ
Malzemeler
1 tatlı kaşığı hakiki bal
1 yemek kaşığı yoğurt
1 buçuk damla lavanta yağı
👇 UYGULAMA AŞAMASI
Tüm malzemeleri uygun bir kabın içinde karıştırın ve homojen bir kıvam elde edin. Ardından maskeyi yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Daha etkili olması adına temiz içerikli bir nemlendirici krem kullanarak bakım rutininizi pekiştirebilirsiniz.