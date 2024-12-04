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Esenyurt'ta cinsel istismar operasyonunda vurulmuştu! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan zanlının, evine gözaltı işlemi yapmak üzere ekipler baskın düzenlemişti. Şüpheli, ekiplere silahla ateş açarak bir polis memurunu yaralamış ardından alıkoyduğu çocuğu ve kendisini vurmuştu. Zanlının ağır yaraladığı 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 21:45 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 21:45
Esenyurt’ta cinsel istismar operasyonunda vurulmuştu! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz gece korku dolu anlar yaşandı... "Cinsel istismar" şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan 22 yaşındaki M.Ö. yanında zorla tuttuğu 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım isimli çocuğu vurup ardından kendi kafasına ateş etmişti.

Esenyurt'ta cinsel istismar operasyonu: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım bugün hayatını kaybetti.

Olay sırasında ağır yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım'ın ise yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.

Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk hayatını kaybetti (takvim.com.tr | Arşiv)Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk hayatını kaybetti (takvim.com.tr | Arşiv)

NE OLMUŞTU?

Olay, 2 Aralık'ta Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti.

Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk hayatını kaybetti (takvim.com.tr | Arşiv)Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk hayatını kaybetti (takvim.com.tr | Arşiv)

Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. tarafından silahla ateş açıldı. Polis memuru N.Y. ağır yaralandı.

Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk hayatını kaybetti (takvim.com.tr | Arşiv)Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk hayatını kaybetti (takvim.com.tr | Arşiv)

Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.

Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk hayatını kaybetti (takvim.com.tr | Arşiv)Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk hayatını kaybetti (takvim.com.tr | Arşiv)

YARALI HALDE BULUNMUŞTU

Eve giren özel harekat polisi, polise ateş açan M.Ö ile evde zorla tuttuğu İsmail Selim Yıldırım'ı yaralı halde buldu.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile evde tutulan İsmail Selim Yıldırım'a ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yıldırım bugün hastanede hayatını kaybetti.

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