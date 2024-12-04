Esenyurt’ta cinsel istismar operasyonunda vurulmuştu! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz gece korku dolu anlar yaşandı... "Cinsel istismar" şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan 22 yaşındaki M.Ö. yanında zorla tuttuğu 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım isimli çocuğu vurup ardından kendi kafasına ateş etmişti.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım bugün hayatını kaybetti.
Olay sırasında ağır yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım'ın ise yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.