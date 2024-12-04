Esenyurt’ta cinsel istismar operasyonunda vurulmuştu! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk hayatını kaybetti (takvim.com.tr | Arşiv)

Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.