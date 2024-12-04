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Oğlunu emzirdiği anlara ait görüntüleri internetten satmıştı | Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Bursa'da 3 yıl önce evlendiği Serdar A.'dan 8 ay sonra boşanıp, velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın adına açtığı sosyal medya kanalında, kendisine ait uygunsuz görüntüleri 5 bin lira abonelik ücreti karşılığı satan anne N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından Bursa 11’inci Aile Mahkemesi'nce çocuğun velayeti tedbiren baba Serdar A.’ya (27) verildi. Kan donduran olayda yeni gelişmeler yaşandı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 12:19 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 12:26
Oğlunu emzirdiği anlara ait görüntüleri internetten satmıştı | Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oturan Serdar A. ile N.K., 2021'de severek evlendi.

Çiftin, 8 ay süren evliliğinden 1 erkek çocuk dünyaya geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oturan N.K (DHA)Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oturan N.K (DHA)

5 BİN LİRA KARŞILIĞINDA FOTOĞRAFLARINI SATMAYA BAŞLADI
Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, oğulları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi. Boşanma davasının ardından Serdar A. Bursa'da kalırken, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

Oğlunu emzirdiği görüntüleri internetten satmıştı! Pes dedirten savunma! Bakanlık devreye girdiOğlunu emzirdiği görüntüleri internetten satmıştı! Pes dedirten savunma! Bakanlık devreye girdi
Oğlunu emzirdiği görüntüleri internetten satmıştı! Pes dedirten savunma! Bakanlık devreye girdi

EMZİRİRKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten Serdar A., suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Oğlunun velayetini almak istediğini belirten Serdar A., "Eski eşim, oğlumun adını verdiği platformda cinsel içerikli paylaşımlar yapıyor. Burada kendi ismi kesinlikle geçmiyor. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum."dedi.

N.K'nin 5 bin TL karşılığında müstehcen fotoğraflarını sattığı ortaya çıktı. (DHA)N.K'nin 5 bin TL karşılığında müstehcen fotoğraflarını sattığı ortaya çıktı. (DHA)

N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diye kendini savundu. N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı.

Serdar A. ile 9 Kasım'da görüşme yapıldığı ve mayıs ayında babanın şikayeti üzerine, anne ve çocuk İstanbul'da yaşadığı için, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden sosyal inceleme yapılmasının istendiği ve inceleme sonunda Danışmanlık Tedbiri Kararı verildiği kaydedilen açıklamada, bir kez daha inceleme talep edileceği vurgulandı.

ACİLEN KORUMA TALEBİ
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, anne yanında kalan U.L.A.'nın bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin tehlikede olduğu, bu nedenle hakkında acil koruma kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından verilen 'acil koruma' kararının ardından devlet korumasına alınan çocuk, itirazı üzerine 1 hafta sonra, 27 Kasım'da anneye geri verildi.

Bunun üzerine Serdar A. velayetin değiştirilmesi için dava açtı. Bursa 11'inci Aile Mahkemesi, 28 Kasım'da verdiği kararla U.L.A.'nın velayetinin tedbiren babasına verilmesine hükmetti. Oğlunu almak için polis ve pedagog eşliğinde İstanbul Pendik'te yaşayan eski eşinin adresine giden Serdar A., evde kimseyi bulamadı. Eski eşine ve ailesine, cep telefonları kapalı olduğu için ulaşamayan Serdar A., çocuğunun kaçırıldığına dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Serdar A. velayetin değiştirilmesi için dava açtı. (DHA)Serdar A. velayetin değiştirilmesi için dava açtı. (DHA)

"ÇOCUĞUMU BANA GERİ VERİN"
Oğluna 5 gündür ulaşamadığını söyleyen Serdar A., "Oğlumu almaya gittiğimde evinde yoktu. Kendisine de ulaşamıyorum, ailesi de telefonlarımı açmıyor. Oğlumu kaçırmış olabilir, belki de yurt dışına çıktı. Lütfen oğlumu bana verin. Ben onun odasını hazırladım. Ona oyuncaklar aldım. Hatta çocuğumu alsaydım, onunla pikniğe gidecektim. Lütfen neredeyse çıksın çocuğumu bana geri versin" diye konuştu.

"TATİLDEYİM"
N.K. ise oğluyla birlikte tatile gittiğini ve rahatsız edilmemek için cep telefonunu kapattığını söyledi. Sık sık tatil yaptığını ve eski eşinin de bu durumu bildiğini söyleyen N.K., "Ben 3 gündür İstanbul'dayım. Karardan haberim var ama eski eşim çocuğumuzu almak için beni aramadı" dedi.

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