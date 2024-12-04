Oğlunu emzirdiği anlara ait görüntüleri internetten satmıştı | Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme

EMZİRİRKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten Serdar A., suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Oğlunun velayetini almak istediğini belirten Serdar A., "Eski eşim, oğlumun adını verdiği platformda cinsel içerikli paylaşımlar yapıyor. Burada kendi ismi kesinlikle geçmiyor. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum." dedi.

5 BİN LİRA KARŞILIĞINDA FOTOĞRAFLARINI SATMAYA BAŞLADI Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, oğulları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi. Boşanma davasının ardından Serdar A. Bursa'da kalırken, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

N.K'nin 5 bin TL karşılığında müstehcen fotoğraflarını sattığı ortaya çıktı. (DHA)

N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diye kendini savundu. N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı.

Serdar A. ile 9 Kasım'da görüşme yapıldığı ve mayıs ayında babanın şikayeti üzerine, anne ve çocuk İstanbul'da yaşadığı için, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden sosyal inceleme yapılmasının istendiği ve inceleme sonunda Danışmanlık Tedbiri Kararı verildiği kaydedilen açıklamada, bir kez daha inceleme talep edileceği vurgulandı.

ACİLEN KORUMA TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, anne yanında kalan U.L.A.'nın bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin tehlikede olduğu, bu nedenle hakkında acil koruma kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından verilen 'acil koruma' kararının ardından devlet korumasına alınan çocuk, itirazı üzerine 1 hafta sonra, 27 Kasım'da anneye geri verildi.

Bunun üzerine Serdar A. velayetin değiştirilmesi için dava açtı. Bursa 11'inci Aile Mahkemesi, 28 Kasım'da verdiği kararla U.L.A.'nın velayetinin tedbiren babasına verilmesine hükmetti. Oğlunu almak için polis ve pedagog eşliğinde İstanbul Pendik'te yaşayan eski eşinin adresine giden Serdar A., evde kimseyi bulamadı. Eski eşine ve ailesine, cep telefonları kapalı olduğu için ulaşamayan Serdar A., çocuğunun kaçırıldığına dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.