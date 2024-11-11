Oğlunu emzirdiği görüntüleri internetten satmıştı! Pes dedirten savunma! Bakanlık devreye girdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oturan S.A. ile N.K., 2021'de severek evlendi.

Çiftin, 8 ay süren evliliğinden 1 erkek çocuk dünyaya geldi.

5 BİN LİRA KARŞILIĞIDNA ABONELİK

Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, oğulları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi. Boşanma davasının ardından S.A. Bursa'da kalırken, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.



EMZİRİRKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten S.A., suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Oğlunun velayetini almak istediğini belirten S.A., "Eski eşim, oğlumun adını verdiği platformda cinsel içerikli paylaşımlar yapıyor. Burada kendi ismi kesinlikle geçmiyor. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K.'nin, cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum. Kendisi siteye katılmak isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti istiyor. Sapıkça paylaşımlar yapıyor. 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen hala benden nafaka alıyor. Oğlumun velayetinin ondan alınıp bana verilmesini istiyorum" dedi.