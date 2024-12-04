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Diyarbakır'da dershaneden çıkan Esra Yakut sırra kadem bastı! İlçe karış karış aranıyor

Diyarbakır Ergani'de 19 yaşındaki Esra Yakut sırra kadem bastı. Dün dersane çıkışı arkadaşlarına "Eve gidiyorum" diyen Esra Yakut'un eve gelmediğini söyleyen ailesi emniyete başvurdu. Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 10:44
Diyarbakır’da dershaneden çıkan Esra Yakut sırra kadem bastı! İlçe karış karış aranıyor

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki Esra Yakut'u arama çalışmaları başlatıldı.

Ergani ilçesinde dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut'tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

ARKADAŞLARINA "EVE GİDİYORUM" DEDİ
Aile iddiaya göre, kızlarının arkadaşlarına dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve uğramadığını belirtti.

Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.

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