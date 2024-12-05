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Bolu Dağı tüneli İstanbul yönünde feci kaza! Makaslayan tıra çarptı pert oldu

Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikametinde korkunç bir kaza meydana geldi. Romanya uyruklu bir sürücünün kullanığı tır sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Arkasından gelen bir başka araç sürücüsü ise makaslayan tıra çarptı. Kaza sonucu Bolu Dağı tünelinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:45
Bolu Dağı tüneli İstanbul yönünde feci kaza! Makaslayan tıra çarptı pert oldu

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde tır makaslayınca feci bir kaza meydana geldi (AA)Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde tır makaslayınca feci bir kaza meydana geldi (AA)

Romanya uyruklu Iona V'nin kullandığı OT 16 YKW plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı 3. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

Makaslayan tıra çarpan araç pert oldu (AA)Makaslayan tıra çarpan araç pert oldu (AA)

Bu sırada aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil, makaslayan tıra çarptı.

İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı (AA)İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı (AA)

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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