Bolu Dağı tüneli İstanbul yönünde feci kaza! Makaslayan tıra çarptı pert oldu

İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı (AA)

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.