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Polise ateş açtı: Yanındaki çocuğu ve kendini vurdu! O şüphelinin yeni görüntüleri kamerada!

İstanbul Esenyurt'ta hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan zanlının evine baskın yapılan baskın sırasında şüpheli ekiplere silahla ateş açması sonucu bir polis memuru yaralanmış, ardından şahıs 14 yaşındaki alıkoyduğu İ.S.Y.'yi yaraladıktan sonra intihar teşebbüsünde bulunmuştu. 22 yaşındaki M.Ö.'nün yanında tuttuğu çocuk ile olay öncesinde alışveriş yaptığı o anlara ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 18:23 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 18:23
Polise ateş açtı: Yanındaki çocuğu ve kendini vurdu! O şüphelinin yeni görüntüleri kamerada!

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Esenyurt'ta, ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açılmış, saldırıda bir polis memuru yaralanmıştı. Adrese operasyon düzenleyen özel harekat polisleri şüpheli ile yanında tuttuğu çocuğu ağır yaralı olarak bulmuştu.

Esenyurt'ta polise ateş açan şüphelinin baskından önceki görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir şüpheli önce polis memurunu ardından yanındaki çocuğu ve kendisini vurdu (İHA)Esenyurt'ta bir şüpheli önce polis memurunu ardından yanındaki çocuğu ve kendisini vurdu (İHA)
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti.

Esenyurt'ta bir şüpheli önce polis memurunu ardından yanındaki çocuğu ve kendisini vurdu (İHA)Esenyurt'ta bir şüpheli önce polis memurunu ardından yanındaki çocuğu ve kendisini vurdu (İHA)

Ekipler operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. tarafından silahla ateş açıldı. Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Olayın ardından özel harekat polisleri daireye operasyon düzenledi.

Esenyurt'ta bir şüpheli önce polis memurunu ardından yanındaki çocuğu ve kendisini vurdu (İHA)Esenyurt'ta bir şüpheli önce polis memurunu ardından yanındaki çocuğu ve kendisini vurdu (İHA)

Eve giren özel harekat polisi, M.Ö. ile evde zorla tuttuğu İ.S.Y.'yi yaralı halde buldu. Sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile İ.S.Y.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavileri süren şüpheli ile çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli ve alıkoyup vurduğu çocuk (DHA)Şüpheli ve alıkoyup vurduğu çocuk (DHA)

Şüphelinin çocukla operasyondan önce bir marketten alışveriş yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurtta sapık dehşeti! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandıEsenyurtta sapık dehşeti! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı

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