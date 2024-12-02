Polise ateş açtı: Yanındaki çocuğu ve kendini vurdu! O şüphelinin yeni görüntüleri kamerada!

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Esenyurt'ta, ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açılmış, saldırıda bir polis memuru yaralanmıştı. Adrese operasyon düzenleyen özel harekat polisleri şüpheli ile yanında tuttuğu çocuğu ağır yaralı olarak bulmuştu. Esenyurt'ta polise ateş açan şüphelinin baskından önceki görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir şüpheli önce polis memurunu ardından yanındaki çocuğu ve kendisini vurdu (İHA)

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti.