Sarıyer’de günlerdir aranan iki kardeşin denize düştüğü anlar kamerada!

Sarıyer'de iki kişi denize düşerek kayboldu (DHA)

NE OLMUŞTU?

23 Kasım Cumartesi günü akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Sarıyer'de Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü. Kadını kurtarmak için yanında olan kişi de hemen denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kişi denizde kayboldu.