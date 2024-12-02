Sarıyer’de günlerdir aranan iki kardeşin denize düştüğü anlar kamerada!

Sarıyer'de Aşiyan Sahil'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can'ı gören kardeşi 23 yaşındaki Velat Can onu kurtarmak için denize atlamıştı.
Sarıyer'de Aşiyan Sahil'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can'ı gören kardeşi 23 yaşındaki Velat Can onu kurtarmak için denize atlamıştı.
İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle denizde gözden kaybolmuştu.
Kayıp kardeşlerin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
23 Kasım Cumartesi günü akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Sarıyer'de Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü. Kadını kurtarmak için yanında olan kişi de hemen denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kişi denizde kayboldu.
Kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.