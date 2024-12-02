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Sarıyer'de günlerdir aranan iki kardeşin denize düştüğü anlar kamerada!

İstanbul Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım'da, Ayşe Can (29) denize düşerken, kardeşi Velat Can (23) onu kurtarmak için suya atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle iki kardeş gözden kayboldu. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 15:33 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 16:11
Sarıyer’de günlerdir aranan iki kardeşin denize düştüğü anlar kamerada!

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Sarıyer'de Aşiyan Sahil'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can'ı gören kardeşi 23 yaşındaki Velat Can onu kurtarmak için denize atlamıştı.

Sarıyer'de iki kardeşin denize düştüğü o anlar (DHA)Sarıyer'de iki kardeşin denize düştüğü o anlar (DHA)

İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle denizde gözden kaybolmuştu.
Kayıp kardeşlerin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Sarıyer'de iki kardeşin denize düştüğü o anlar (DHA)Sarıyer'de iki kardeşin denize düştüğü o anlar (DHA)

ABLASINI KURTARMAK İSTEDİ

Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü ve bu sırada ayağı kayan abla Ayşe Can'ın denize düştüğü, ardından kardeşi Velat Can'ın denize atladığı görülüyor.

Sarıyer'de iki kişi denize düşerek kayboldu (DHA)Sarıyer'de iki kişi denize düşerek kayboldu (DHA)

NE OLMUŞTU?

23 Kasım Cumartesi günü akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Sarıyer'de Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü. Kadını kurtarmak için yanında olan kişi de hemen denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kişi denizde kayboldu.

Sarıyer'de iki kişi denize düşerek kayboldu (DHA)Sarıyer'de iki kişi denize düşerek kayboldu (DHA)

Kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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