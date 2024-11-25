Sarıyer'de fotoğraf çekerken rüzgardan denize düşüp kaybolan 2 kişinin kimlikleri belli oldu: Tatil için gelmişler | O anlar kamerada
İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz Cumartesi günü sahilde fotoğraf çekilirken rüzgarın etkisiyle denize düşen ve kaybolan iki kişinin arama çalışmaları devam ederken kimlikleri de belli oldu. Düşen iki kişinin 29 yaşındaki Ayşe Can ve 23 yaşındaki Velat Can olduğu öğrenilirken yurtdışından tatile geldikleri öğrenildi. Öte yandan iki kardeşin denize düştükleri an güvenlik kamerasına yansıdı.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 16:50Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 16:54