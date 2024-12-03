Annesi emzirirken üzerine yattı! 40 günlük bebek hayatını kaybetti

BEBEĞİN ÜZERİNE YATTI O sırada uykuya dalan anne, iddiaya göre bebeğinin üzerine yattı.

Edinilen bilgiye göre anne Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı.

Annenin emzirirken üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti. (İHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti.