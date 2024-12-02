Bursa’da kan donduran olay! Takip ettiği kadına kurşun yağdırdı aynı silahla intihar etti

Bursa'da kaldırımda bekleyen Selma Tarcan'ı (46) tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Yücel Kömlek (51), aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 07.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.
Bursa'da kaldırımda bekleyen Selma Tarcan'ı (46) tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Yücel Kömlek (51), aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 07.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.
8 EL ATEŞ ETTİ
Yücel Kömlek, cadde üzerindeki bir otobüs durağının yakınındaki kaldırımda bekleyen Selma Tarcan'a doğru yaklaşarak, yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti.
5 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ
Tarcan, boyun, omuz ve bacak bölgesine isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.
Kadının öldüğünden emin olduktan sonra aynı tabancayı başına dayayan Yücel Kömlek aynı yerde canına kıydı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Tarcan ile Kömlek'in cenazeleri savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.