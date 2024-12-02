Bursa’da kan donduran olay! Takip ettiği kadına kurşun yağdırdı aynı silahla intihar etti





İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Tarcan ile Kömlek'in cenazeleri savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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