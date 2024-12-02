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Bursa'da kan donduran olay! Takip ettiği kadına kurşun yağdırdı aynı silahla intihar etti

Bursa'da kaldırımda bekleyen 46 yaşındaki Selma Tarcan'ı 8 el ateş ederek öldüren 51 yaşındaki Yücel Kömlek aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 12:35 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 13:18
Bursa’da kan donduran olay! Takip ettiği kadına kurşun yağdırdı aynı silahla intihar etti

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Bursa'da kaldırımda bekleyen Selma Tarcan'ı (46) tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Yücel Kömlek (51), aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.



8 EL ATEŞ ETTİ
Yücel Kömlek, cadde üzerindeki bir otobüs durağının yakınındaki kaldırımda bekleyen Selma Tarcan'a doğru yaklaşarak, yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti.

Takip ettiği kadına sırtından 8 kurşunla vurup intihar etti

5 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ
Tarcan, boyun, omuz ve bacak bölgesine isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.



Kadının öldüğünden emin olduktan sonra aynı tabancayı başına dayayan Yücel Kömlek aynı yerde canına kıydı.



İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Tarcan ile Kömlek'in cenazeleri savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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