Yenikent Mahallesi 669 Sokak'ta dehşet anları yaşandı. Cinsel istismar ihbarı üzerine şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polisler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Esenyurt'ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı (DHA)

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ

Ekiplerin adrese girdiği sırada M.Ö. tarafından polislere ateş açıldı. Bu sırada bir polis memuru ağır yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Esenyurt'ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı (DHA)

Yaralı polis ambulansla hastaneye sevk edilirken, özel harekat polisleri, şüphelinin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda polise ateş açan M.Ö. vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polisin hastanedeki tedavisi sürerken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.