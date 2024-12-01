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Esenyurt'ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta sıcak saatler. İhbar üzerine bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru yaralanırken, şüpheli özel harekat polisleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 01:10 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 01:20
Esenyurt’ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı

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Yenikent Mahallesi 669 Sokak'ta dehşet anları yaşandı. Cinsel istismar ihbarı üzerine şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polisler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Esenyurt'ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı

Esenyurt'ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı (DHA)Esenyurt'ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı (DHA)

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ
Ekiplerin adrese girdiği sırada M.Ö. tarafından polislere ateş açıldı. Bu sırada bir polis memuru ağır yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Esenyurt'ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı (DHA)Esenyurt'ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı (DHA)

Yaralı polis ambulansla hastaneye sevk edilirken, özel harekat polisleri, şüphelinin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda polise ateş açan M.Ö. vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polisin hastanedeki tedavisi sürerken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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