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MARMARA DENİZİ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul, Bursa'da deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin merkez üssü Bursa il sınırlarında yer alan Mudanya ilçesi olarak belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 14:33 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 14:39
MARMARA DENİZİ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul, Bursa’da deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Deprem, saat 14:12'de, 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 ARALIK 2024

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-12-03 14:12:59 40.39167 28.65333 7.01 ML 3.6 Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa) Detay
2024-12-03 14:03:56 38.17444 38.70111 12.01 ML 1.9 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-03 13:41:07 38.28361 38.79694 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-03 13:39:21 39.37278 29.27 5.47 ML 1.3 Emet (Kütahya) Detay
2024-12-03 13:37:57 38.19111 38.46389 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-12-03 13:28:12 40.92278 32.62111 13.33 ML 1.1 Eskipazar (Karabük) Detay
2024-12-03 13:21:20 38.19889 38.45861 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-12-03 13:19:15 38.90028 43.56472 17.54 ML 1.9 Tuşba (Van) Detay
2024-12-03 13:04:29 41.86444 27.35333 5.22 ML 1.1 Merkez (Kırklareli) Detay
2024-12-03 12:59:43 39.16417 32.85 7.0 ML 1.4 Haymana (Ankara) Detay
2024-12-03 12:55:12 38.40472 38.91028 16.43 ML 1.3 Baskil (Elazığ) Detay
2024-12-03 12:52:01 37.93639 38.28389 7.02 ML 1.4 Merkez (Adıyaman) Detay
2024-12-03 12:48:36 38.98528 27.10472 8.75 ML 1.5 Bergama (İzmir) Detay
2024-12-03 12:47:19 38.23111 38.0775 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-03 12:34:10 37.33417 31.83333 7.0 ML 1.2 Seydişehir (Konya) Detay
2024-12-03 12:31:14 38.88917 39.50778 7.0 ML 1.3 Pertek (Tunceli) Detay
2024-12-03 12:18:23 38.08389 27.50806 7.0 ML 1.1 Torbalı (İzmir) Detay
2024-12-03 12:07:48 38.45028 29.70028 7.0 ML 0.8 Çivril (Denizli) Detay
2024-12-03 12:00:24 40.7925 33.65806 7.0 ML 1.5 Ilgaz (Çankırı) Detay
2024-12-03 11:47:10 38.18944 38.47389 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-12-03 11:43:01 39.09917 27.55917 7.2 ML 1.2 Soma (Manisa) Detay
2024-12-03 10:49:55 38.93444 26.61778 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [17.11 km] Dikili (İzmir) Detay
2024-12-03 10:21:38 38.22972 38.21667 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-03 09:39:06 39.66833 27.83917 13.88 ML 2.4 Karesi (Balıkesir) Detay
2024-12-03 09:26:26 40.19639 28.97278 7.07 ML 1.4 Nilüfer (Bursa) Detay
2024-12-03 09:09:31 37.85722 36.14444 15.59 ML 2.7 Saimbeyli (Adana)
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