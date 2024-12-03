MARMARA DENİZİ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul, Bursa’da deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, saat 14:12'de, 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 ARALIK 2024
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-12-03 14:12:59
|40.39167
|28.65333
|7.01
|ML
|3.6
|Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
|Detay
|2024-12-03 14:03:56
|38.17444
|38.70111
|12.01
|ML
|1.9
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2024-12-03 13:41:07
|38.28361
|38.79694
|7.0
|ML
|1.4
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2024-12-03 13:39:21
|39.37278
|29.27
|5.47
|ML
|1.3
|Emet (Kütahya)
|Detay
|2024-12-03 13:37:57
|38.19111
|38.46389
|7.0
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|Detay
|2024-12-03 13:28:12
|40.92278
|32.62111
|13.33
|ML
|1.1
|Eskipazar (Karabük)
|Detay
|2024-12-03 13:21:20
|38.19889
|38.45861
|7.0
|ML
|1.0
|Battalgazi (Malatya)
|Detay
|2024-12-03 13:19:15
|38.90028
|43.56472
|17.54
|ML
|1.9
|Tuşba (Van)
|Detay
|2024-12-03 13:04:29
|41.86444
|27.35333
|5.22
|ML
|1.1
|Merkez (Kırklareli)
|Detay
|2024-12-03 12:59:43
|39.16417
|32.85
|7.0
|ML
|1.4
|Haymana (Ankara)
|Detay
|2024-12-03 12:55:12
|38.40472
|38.91028
|16.43
|ML
|1.3
|Baskil (Elazığ)
|Detay
|2024-12-03 12:52:01
|37.93639
|38.28389
|7.02
|ML
|1.4
|Merkez (Adıyaman)
|Detay
|2024-12-03 12:48:36
|38.98528
|27.10472
|8.75
|ML
|1.5
|Bergama (İzmir)
|Detay
|2024-12-03 12:47:19
|38.23111
|38.0775
|7.0
|ML
|1.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|Detay
|2024-12-03 12:34:10
|37.33417
|31.83333
|7.0
|ML
|1.2
|Seydişehir (Konya)
|Detay
|2024-12-03 12:31:14
|38.88917
|39.50778
|7.0
|ML
|1.3
|Pertek (Tunceli)
|Detay
|2024-12-03 12:18:23
|38.08389
|27.50806
|7.0
|ML
|1.1
|Torbalı (İzmir)
|Detay
|2024-12-03 12:07:48
|38.45028
|29.70028
|7.0
|ML
|0.8
|Çivril (Denizli)
|Detay
|2024-12-03 12:00:24
|40.7925
|33.65806
|7.0
|ML
|1.5
|Ilgaz (Çankırı)
|Detay
|2024-12-03 11:47:10
|38.18944
|38.47389
|7.0
|ML
|1.0
|Battalgazi (Malatya)
|Detay
|2024-12-03 11:43:01
|39.09917
|27.55917
|7.2
|ML
|1.2
|Soma (Manisa)
|Detay
|2024-12-03 10:49:55
|38.93444
|26.61778
|7.0
|ML
|1.8
|Ege Denizi - [17.11 km] Dikili (İzmir)
|Detay
|2024-12-03 10:21:38
|38.22972
|38.21667
|7.0
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|Detay
|2024-12-03 09:39:06
|39.66833
|27.83917
|13.88
|ML
|2.4
|Karesi (Balıkesir)
|Detay
|2024-12-03 09:26:26
|40.19639
|28.97278
|7.07
|ML
|1.4
|Nilüfer (Bursa)
|Detay
|2024-12-03 09:09:31
|37.85722
|36.14444
|15.59
|ML
|2.7
|Saimbeyli (Adana)