ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK? İlk sahur ve iftar ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Ramazan ayı başlangıcı

(Takvim Foto Arşiv)
Ramazan'ın son günü ise 29 Mart 2025 Cumartesi olacak. Bu gün, Ramazan'ın tamamlanmasının ardından Bayram hazırlıkları başlayacak.
2025 Ramazan Bayramı Tarihleri
Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Müslümanlar, bayramda oruç ibadetlerini sonlandırarak, sevdikleriyle birlikte bayram coşkusunu yaşayacak.
Ramazan Ayının Önemi
Ramazan ayı, sadece oruç tutmakla sınırlı olmayan, manevi güzelliklerle dolu bir dönemdir. İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan oruç, müminlere sabrı öğretir, ruhlarını arındırır ve Allah'a yakınlaşmalarını sağlar. Bu mübarek ay, ayrıca Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve Allah'ın rahmetinin bolca tecelli ettiği bir zaman dilimidir.
Ramazan boyunca, Müslümanlar sadece oruç tutmakla kalmaz, aynı zamanda hayır işleriyle de öne çıkarlar. Yoksullara yardım etmek, sevap kazanmanın en kolay yollarından biridir ve bu ayda yapılan yardımlar, diğer zamanlardan çok daha kıymetlidir.
(Takvim Foto Arşiv)
Ramazan Ayında Oruç Tutmanın Fazileti
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bir hadisinde "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" buyurduğu gibi Ramazan ayı ruhsal arınma ve manevi huzurun zirveye çıktığı bir dönemdir. Müslümanlar, bu kıymetli zamanı, ibadet ve iyiliklerle değerlendirmeli ve bu sayede ebedi mutluluğa ulaşmayı hedeflemelidirler.
Ramazan, tüm insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından dolayı da özel bir anlam taşır. O yüzden bu ayda yapılan her ibadet ve her hayır, kat kat sevap kazandırır.