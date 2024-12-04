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ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK? İlk sahur ve iftar ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Ramazan ayı başlangıcı

Ramazan ayı tüm İslam dünyası için büyük bir manevi önem taşır ve bu mübarek ayda oruç tutacak olan vatandaşlar 2025 yılı için orucun başlangıç tarihini merakla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi Ramazan ayının başlangıcını netleştirdi.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 08:41 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 08:41
ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK? İlk sahur ve iftar ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Ramazan ayı başlangıcı

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2025 Ramazan ayı tüm Müslümanlar için büyük bir manevi önemi olan sabır, ibadet ve yardımlaşma ayı olarak idrak edilecek. İslam dünyasında üç aylar olarak bilinen mübarek dönemin başlangıcı Ramazan'la birlikte daha da özel bir anlam kazanır. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruç tutma zamanı ne zaman? İşte 2025 Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi hakkında bilmeniz gerekenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Ramazan Ayı Başlangıcı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi doğrultusunda, Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Bu tarih, Ramazan'ın ilk orucunun tutulacağı gün olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Oruç Başlangıcı ve İlk Sahur

Milyonlarca Müslüman, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkarak, 2025 Ramazan ayında ilk oruçlarını tutacak. Bu gece, tüm İslam alemi için manevi bir hazırlık sürecinin başlangıcıdır. Oruç, sabah ezanı ile başlayacak ve akşam ezanı ile sonlanacak.

Kadir Gecesi ve Ramazan Sonu

2025 Ramazan ayında Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Bu özel gece, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve Ramazan ayının en kıymetli anlarından biridir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ramazan'ın son günü ise 29 Mart 2025 Cumartesi olacak. Bu gün, Ramazan'ın tamamlanmasının ardından Bayram hazırlıkları başlayacak.

2025 Ramazan Bayramı Tarihleri

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Müslümanlar, bayramda oruç ibadetlerini sonlandırarak, sevdikleriyle birlikte bayram coşkusunu yaşayacak.

Ramazan Ayının Önemi

Ramazan ayı, sadece oruç tutmakla sınırlı olmayan, manevi güzelliklerle dolu bir dönemdir. İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan oruç, müminlere sabrı öğretir, ruhlarını arındırır ve Allah'a yakınlaşmalarını sağlar. Bu mübarek ay, ayrıca Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve Allah'ın rahmetinin bolca tecelli ettiği bir zaman dilimidir.

Ramazan boyunca, Müslümanlar sadece oruç tutmakla kalmaz, aynı zamanda hayır işleriyle de öne çıkarlar. Yoksullara yardım etmek, sevap kazanmanın en kolay yollarından biridir ve bu ayda yapılan yardımlar, diğer zamanlardan çok daha kıymetlidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ramazan Ayında Oruç Tutmanın Fazileti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bir hadisinde "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" buyurduğu gibi Ramazan ayı ruhsal arınma ve manevi huzurun zirveye çıktığı bir dönemdir. Müslümanlar, bu kıymetli zamanı, ibadet ve iyiliklerle değerlendirmeli ve bu sayede ebedi mutluluğa ulaşmayı hedeflemelidirler.

Ramazan, tüm insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından dolayı da özel bir anlam taşır. O yüzden bu ayda yapılan her ibadet ve her hayır, kat kat sevap kazandırır.

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