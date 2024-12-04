ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK? İlk sahur ve iftar ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Ramazan ayı başlangıcı

2025 Ramazan ayı tüm Müslümanlar için büyük bir manevi önemi olan sabır, ibadet ve yardımlaşma ayı olarak idrak edilecek. İslam dünyasında üç aylar olarak bilinen mübarek dönemin başlangıcı Ramazan'la birlikte daha da özel bir anlam kazanır. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruç tutma zamanı ne zaman? İşte 2025 Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi hakkında bilmeniz gerekenler...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi doğrultusunda, Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Bu tarih, Ramazan'ın ilk orucunun tutulacağı gün olacak.

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Oruç Başlangıcı ve İlk Sahur

Milyonlarca Müslüman, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkarak, 2025 Ramazan ayında ilk oruçlarını tutacak. Bu gece, tüm İslam alemi için manevi bir hazırlık sürecinin başlangıcıdır. Oruç, sabah ezanı ile başlayacak ve akşam ezanı ile sonlanacak.

Kadir Gecesi ve Ramazan Sonu

2025 Ramazan ayında Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Bu özel gece, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve Ramazan ayının en kıymetli anlarından biridir.