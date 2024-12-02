31 Aralık resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2024? 31 Aralık’ta okullar tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı ne zaman?

Yılbaşı yaklaşırken, tatil planları yapanlar için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, yeni yıl tatilinin hangi günlere denk geldiğini ve yılbaşı gecesinin tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor.

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31 Aralık 2024: Hangi Güne Denk Geliyor?

31 Aralık 2024 Salı gününe denk geliyor. Bu tarih, yılın son günü olduğu için birçok kişi için büyük bir anlam taşır. Ancak 31 Aralık akşamı yapılan kutlamalar ve partiler dışında, bu gün normal bir iş günü olarak kabul edilir.