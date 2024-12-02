SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

31 Aralık resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2024? 31 Aralık'ta okullar tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı ne zaman?

Aralık ayının ilk haftasında yılbaşı tatiliyle ilgili sorular gündeme gelmeye başladı. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gecede tüm dünyada coşkuyla kutlanan yeni yıl Türkiye’de de büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak çalışanlar ve öğrenciler tatil planları yaparken 31 Aralık’ın tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 31 Aralık 2024 ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 09:13 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 09:13
31 Aralık resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2024? 31 Aralık’ta okullar tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı ne zaman?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yılbaşı yaklaşırken, tatil planları yapanlar için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, yeni yıl tatilinin hangi günlere denk geldiğini ve yılbaşı gecesinin tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

31 Aralık 2024: Hangi Güne Denk Geliyor?

31 Aralık 2024 Salı gününe denk geliyor. Bu tarih, yılın son günü olduğu için birçok kişi için büyük bir anlam taşır. Ancak 31 Aralık akşamı yapılan kutlamalar ve partiler dışında, bu gün normal bir iş günü olarak kabul edilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

31 Aralık Tatil Mi, Yarım Gün Mü?

Türkiye'de 31 Aralık resmi tatil değildir. 31 Aralık günü iş yerleri ve okullar için normal mesai günü olarak kabul edilir. Çalışanlar, iş yerlerinde normal şekilde çalışmaya devam eder.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor?

1 Ocak 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu tarih, yılbaşı olarak kabul edilen ve Türkiye'de resmi tatil olan gündür.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1 Ocak kamu ve özel sektördeki birçok kurumda tatil ilan edilir, okullar kapalı olur ve çalışanlar dinlenme fırsatı bulurlar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Halep, İdlib, Şam... Ne oluyor ne bitiyor? Tel Rıfat’taki PKK/YPG hançeri söküldü... SMO Mehter Marşı ile girdi
SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?
Gözler Yenidoğan çetesi davasında! 3 sanık savunmasında ne diyecek? Ölen bebeklerle böyle dalga geçmişler!
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı
Gıda etiketlerinde kurallar güncellendi!
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de konuştu: Halep’teki terör yuvaları da temizlenecek
YENİ ANKET GELDİ | Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 12.18 zam! Kim ne kadar alacak?
Esenyurt’ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
ÖZEL | Arda Turan’dan Takvim.com.tr’nin sorusuna cevap! Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi
Popçu Hadise yükselen burcunu sır gibi saklıyor! Gerekçesi şoka uğrattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Blinken’a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz
Cimbom’a Rams Park’ta şok! Galatasaray Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!
Suriye’deki sinsi oyun ve HTŞ’nin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani?
Tel Rıfat PKK/YPG’den temizleniyor! Suriye Milli Ordusu teröristler tarafından kullanılan bir tüneli ele geçirdi | A Haber Drone ile görüntüledi
SON DAKİKA