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Kuru, Atopik, Egzamalı ciltlere mucize besinler! Kışın cildinizin ışıltısını ve gençliğini koruyacak tüyo...

Kış ayları, cildinizi zorlu bir sınavdan geçirebilir. Soğuk hava, rüzgar ve iç mekan ısısı, cildinizi kuru, solgun ve donuk hale getirebilir. Ancak doğru besinlerle bu durumu tersine çevirmek mümkün. Aesthetic doktoru Dr. Keyana Emamian, kışın cildinizin ışıltısını ve gençliğini koruyacak 5 besini paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 12:28 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 12:28
Kuru, Atopik, Egzamalı ciltlere mucize besinler! Kışın cildinizin ışıltısını ve gençliğini koruyacak tüyo...

Kış mevsimi cildimize oldukça zorlu bir dönem sunar. Soğuk hava, sert rüzgarlar ve kapalı alanlardaki ısıtıcılar, ciltte kuruluk, donukluk ve gerginlik gibi sorunlara yol açar. Ancak doğru beslenme ile bu zorlukların üstesinden gelmek mümkün. İşte kışın cildinizi dış etkenlere karşı koruyacak ve genç tutacak güçlü yiyecekler...

Kuru, Atopik, Egzamalı ciltlere mucize besinler! Kışın cildinizin ışıltısını ve gençliğini koruyacak tüyo...

Cilt sağlığını desteklemek ve kışın parlayan bir cilde sahip olmak için diyetinize eklemeniz gereken bazı besinler var. Aesthetic doktoru Dr. Keyana Emamian, cilt için faydalı olan beş güçlü besini açıkladı.

Kuru, Atopik, Egzamalı ciltlere mucize besinler! Kışın cildinizin ışıltısını ve gençliğini koruyacak tüyo...

Avokado: Cilt İçin Nem ve Elastikiyet

Avokadolar, kışın cilt bakımına yardımcı olabilecek mükemmel bir besin kaynağıdır. İçerdiği tekli doymamış yağlar, cildin nem dengesini korur ve elastikiyetini artırır.

Kuru, Atopik, Egzamalı ciltlere mucize besinler! Kışın cildinizin ışıltısını ve gençliğini koruyacak tüyo...

Dr. Emamian'a göre, avokado ayrıca cildi serbest radikal hasarına karşı koruyarak pürüzsüz ve parlak bir görünüm sağlar. Avokadoyu, tam buğday ekmeği üzerine sürerek veya smoothie'lere ekleyerek kolayca diyetinize dahil edebilirsiniz.

Kuru, Atopik, Egzamalı ciltlere mucize besinler! Kışın cildinizin ışıltısını ve gençliğini koruyacak tüyo...

Antioksidan Zengini Meyveler: Yaban Mersini, Çilek ve Ahududu

Kış, antioksidan açısından zengin meyveleri tüketmek için harika bir zaman dilimidir. Yaban mersini, çilek ve ahududu gibi meyveler, C vitamini bakımından zengin olup, kolajen üretimini artırır. Kolajen, cildin sıkı ve genç kalmasını sağlayan temel bir proteindir. Dr. Emamian, bu meyvelerin ayrıca anti-inflamatuar özelliklere sahip olduklarını ve ciltteki kızarıklık ve tahrişi yatıştırmaya yardımcı olduklarını belirtiyor.

Kuru, Atopik, Egzamalı ciltlere mucize besinler! Kışın cildinizin ışıltısını ve gençliğini koruyacak tüyo...

Yağlı Balıklar: Omega-3 Yağ Asitleriyle Nem Koruma

Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri, cilt bariyerini güçlendirir, nemin hapsolmasını sağlar ve iltihaplanmayı azaltır. Dr. Emamian, omega-3 yağ asitlerinin kışın ciltteki kuruluk ve pul pul dökülme gibi sorunları önlemek için özellikle faydalı olduğunu ifade ediyor. Haftada en az iki kez yağlı balık tüketmek, cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır.

Kuru, Atopik, Egzamalı ciltlere mucize besinler! Kışın cildinizin ışıltısını ve gençliğini koruyacak tüyo...

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Cilt Onarımına Yardımcı Vitaminler

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, cildinizin yenilenmesini ve onarımını destekleyen önemli vitaminler içerir. Kale, ıspanak ve Swiss chard gibi sebzeler, A ve C vitamini bakımından zengindir. A vitamini, hücre dönüşümünü teşvik ederek daha parlak bir cilt sağlar, C vitamini ise kolajen üretimini artırır ve hiperpigmentasyonu hafifletir. Dr. Emamian, bu sebzeleri çorba, güveç veya smoothie'lere kolayca ekleyebileceğinizi öneriyor.

Kuru, Atopik, Egzamalı ciltlere mucize besinler! Kışın cildinizin ışıltısını ve gençliğini koruyacak tüyo...

Kuruyemişler ve Tohumlar: Cilt İçin Koruyucu Yağ Asitleri

Badem, ceviz, chia tohumu ve keten tohumu gibi kuruyemişler ve tohumlar, cildin nemini artırmaya yardımcı olan E vitamini, çinko ve esansiyel yağ asitleriyle doludur. Dr. Emamian, bu besinlerin kuru ve tahriş olmuş ciltleri yatıştırmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Gün içinde bir avuç kuruyemiş ya da tohum atıştırmalığı, cildinizin sağlığını destekleyebilir.

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