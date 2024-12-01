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Yer: Başakşehir... İETT otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 07:13 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 07:13
Yer: Başakşehir... İETT otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

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İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada yaralanan otobüs şoförü Ercan Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi, Melikgazi Caddesi'nde meydana geldi.

Başakşehir'de rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıkan İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi (DHA)Başakşehir'de rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıkan İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi (DHA)

ÖNCE KAMYONA ÇARPTI SONRA AĞAÇLIK ALANA GİRDİ

İddiaya göre, Ercan Uçar'ın kullandığı 34 HO 2325 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.

Kazada otobüs şoförü Ercan Uçar, sıkışarak yaralandı.

Başakşehir'de rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıkan İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi (DHA)Başakşehir'de rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıkan İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi (DHA)

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Uçar'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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