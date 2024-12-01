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Diyarbakır'da dehşet veren olay! 2 kardeşini silahlar öldürüp, babasını ağır yaraladı

Diyarbakır'da zihinsel engelli bir kişi, 2 kardeşini silahla öldürüp, babasını ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, cenazeler adli tıp kurumuna, yaralı baba ise hastaneye sevk edildi.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 15:19 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 15:19
Diyarbakır’da dehşet veren olay! 2 kardeşini silahlar öldürüp, babasını ağır yaraladı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zihinsel engelli şahıs, 2 kardeşini silahla öldürüp, babasını ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Baharlar Mahallesi'nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mehmet Akdemir, silahla kardeşleri Veysi, Abdurrahman ve babası İhsan Akdemir'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiğini, babanın ise yaralandığını belirledi.

Cenazeler adli tıp kurumuna, yaralı hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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