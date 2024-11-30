Bartın'da 5 genci hayattan koparan feci kazada "yarış" iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı

Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde Ümit Kömeç idaresindeki 74 DH 890 plakalı kamyon ile 74 BC 310 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi can verdi (DHA)
Ekipler, kamyonun altına giren otomobildeki beş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü Özgür Çomak (DHA)
Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Feci kazada hayatını kaybeden Rahmi Can Odabaş (DHA)
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Hayatını kaybedenlerin, sürücü Özgür Çomak (22) ile yanında bulunan Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü (23) olduğu belirlendi.
Bartın'daki kazada can veren Berkay Kaya (İHA)
5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kağıt gibi ezilen araçta bulunan Murat Can Körükçü (İHA)
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan hafriyat kamyonu şoförü Ümit K., gözaltına alındı.
Bartın'daki feci kazada ʺyarışʺ iddiası (Fotoğraf: DHA)
"EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKIP YARIŞTILAR" İDDİASI
Hayatını kaybeden gençlerin bir eğlence mekanından çıkmalarının ardından içinde bulundukları araçla yanlarında seyreden başka bir otomobille yarış yaptıkları sırada kamyonla çarpıştıkları öne sürüldü.