SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bartın'da 5 genci hayattan koparan feci kazada "yarış" iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı

Bartın İnkumu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Elim olayda yaşları 22 ila 23 arasında değişen 5 kişi can verdi. Hayatını kaybeden gençlerin bir eğlence mekanından çıkmalarının ardından içinde bulundukları araçla yanlarında seyreden başka bir otomobille yarış yaptıkları sırada kamyonla çarpıştıkları öne sürüldü. Öte yandan kaza mahallinde çok acı bir olay kayıtlara geçti. Cenaze aracı şoförü, can veren gençlerden birinin kayınbiraderi olduğunu öğrenince fenalaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 06:22 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 06:52
Bartın’da 5 genci hayattan koparan feci kazada yarış iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde Ümit Kömeç idaresindeki 74 DH 890 plakalı kamyon ile 74 BC 310 plakalı otomobil çarpıştı.

Bartın'da kan donduran kaza!

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi can verdi (DHA)Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi can verdi (DHA)

Ekipler, kamyonun altına giren otomobildeki beş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Özgür Çomak (DHA)Otomobil sürücüsü Özgür Çomak (DHA)

Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Feci kazada hayatını kaybeden Rahmi Can Odabaş (DHA)Feci kazada hayatını kaybeden Rahmi Can Odabaş (DHA)

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybedenlerin, sürücü Özgür Çomak (22) ile yanında bulunan Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü (23) olduğu belirlendi.

Bartın'daki kazada can veren Berkay Kaya (İHA)Bartın'daki kazada can veren Berkay Kaya (İHA)

5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kağıt gibi ezilen araçta bulunan Murat Can Körükçü (İHA)Kağıt gibi ezilen araçta bulunan Murat Can Körükçü (İHA)

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan hafriyat kamyonu şoförü Ümit K., gözaltına alındı.

Bartın'daki feci kazada ʺyarışʺ iddiası (Fotoğraf: DHA)Bartın'daki feci kazada ʺyarışʺ iddiası (Fotoğraf: DHA)

"EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKIP YARIŞTILAR" İDDİASI

Hayatını kaybeden gençlerin bir eğlence mekanından çıkmalarının ardından içinde bulundukları araçla yanlarında seyreden başka bir otomobille yarış yaptıkları sırada kamyonla çarpıştıkları öne sürüldü.

Cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş'ı görünce fenalaştı (DHA)Cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş'ı görünce fenalaştı (DHA)

ÇOK ACI DETAY... CENAZE ARACI ŞOFÖRÜ ÖLENLER ARASINDA KAYINBİRADERİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Öte yandan kaza yerine çağrılan Bartın Belediyesine ait cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş'ın da bulunduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı, ayakta duramaz hale geldi, gözyaşı döktü.

Bunun üzerine olay yerine başka bir şoför çağırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bartın’da 5 genci hayattan koparan feci kazada yarış iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı
Asgari ücrete 5 formül: Komisyon toplanıyor! Ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...
CANLI | Halep Kalesi’nde zafer pozu: Şehrin yarısını ele geçirdiler! Muhalifler Halep Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdi
6 yıl erken emeklilik fırsatı: Kimler hak sahibi? Doğum borçlanması nasıl yapılacak?
Suriye’de kazan kaynıyor! Hussam Luka’dan Esad’ı devirme planı! Kim bu ’Hanasır Örümceği’ Hussam Luka?
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de! Sahadaki son durum ne?
Firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın kaçış görüntüleri ortaya çıktı!
Fırtına Akdeniz’de kayıp! Trabzonspor Alanyaspor’a 2-1 yenildi
Başkanı Erdoğan’dan çok net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta deprem konutlarını teslim etti! CHP’ye tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınız
Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!
2025’te asgari ücret ne kadar olacak? Patronlar o oranla masaya oturacak iddiası! Tüm olasılıkları tek tek hesapladık! İşte en güçlü senaryolar
İsrail basınında Esad paniği! ‘Şam’ın çöküşü Tel Aviv için tehdit’ dediler
Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak
Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi
SON DAKİKA