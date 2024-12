Bartın'da 5 genci hayattan koparan feci kazada "yarış" iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı

Otomobil sürücüsü Özgür Çomak (DHA)

Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaza yerine gelerek bilgi aldı.



Feci kazada hayatını kaybeden Rahmi Can Odabaş (DHA)



HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Hayatını kaybedenlerin, sürücü Özgür Çomak (22) ile yanında bulunan Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü (23) olduğu belirlendi.



Bartın'daki kazada can veren Berkay Kaya (İHA)



5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.