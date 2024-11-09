İstanbul Eyüpsultan'da, Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana gelen kazada, Mecidiyeköy-Kayaşehir seferini yapan 79KM hat numaralı İETT otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden beton mikserine arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle beton mikserinin arka kısmı, otobüsün ön camını kırarak içeri girdi.
Kazada yolcular yara almadan kurtulurken, otobüs şoförü hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.