SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü beton mikserine daldı

İstanbul Eyüpsultan’da İETT otobüsü, önünde seyreden beton mikserine arkadan çarptı. Kazada yolculardan yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:13 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:17
İstanbul’da feci kaza! İETT otobüsü beton mikserine daldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Eyüpsultan'da, Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana gelen kazada, Mecidiyeköy-Kayaşehir seferini yapan 79KM hat numaralı İETT otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden beton mikserine arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle beton mikserinin arka kısmı, otobüsün ön camını kırarak içeri girdi.

Kazada yolcular yara almadan kurtulurken, otobüs şoförü hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında üçüncü gün! Savcı tutukluların tutukluluk hallerinin devamını istedi | Dara-2 kayıtları izletildi Arif Güran farklı kayıtlar olduğunu iddia etti
Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!
Çaykur Rizespor Trabzonspor | CANLI
O görüntüler Nevzat Bahtiyar’a izletildi! Narin’i farklı yere mi gömmüştü? Bak kayıtlar çıkarsa...
Kayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir
Eksik primi olan EYT’liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık’a kadar başvur daha az öde
CHP’de Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilleri Özgür Özel’e yükleniyor!
Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi
Trump’ın Orta Doğu politikası Tiffany’nin kocasında saklı! Dünür Massad Boulos’un gizli görevi
Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada
Donald Trump, Suriye’den ABD askerlerini çekecek iddiası tutuşturdu! Terörist Mazlum Kobani’nin bizi bırakma seslenişi
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! 3 yıllık sözleşme
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
Sen nasıl bir annesin! Oğlunun adını kullanıp açtığı kanalda cinsel içerikli video satıyor
Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri
SON DAKİKA