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Kayseri'de fabrika yangını: 3 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı

Kayseri'de 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili yeni gelişme! Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan fabrika müdürü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 18:15 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 19:35
Kayseri’de fabrika yangını: 3 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 işçinin hayatını kaybettiği mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (DHA)Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (DHA)

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında kaynak yaparken çıktığı değerlendirilen ve 3 işçinin hayatını kaybetmişti.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (DHA)Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (DHA)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili Genel Müdür S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

MÜDÜR TUTUKLANDI

Şüphelilerden Genel Müdür S.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kimlik tespiti için cesetlerden alınan örnekler Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilirken, ölen işçilerin yakınlarından da DNA örneği alındığı öğrenildi.

Kayseride mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybettiKayseride mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybetti
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybetti
Mobilya fabrikasında yangın

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