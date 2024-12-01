Kayseri’de fabrika yangını: 3 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 'nde 3 işçinin hayatını kaybettiği mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında kaynak yaparken çıktığı değerlendirilen ve 3 işçinin hayatını kaybetmişti.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (DHA)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili Genel Müdür S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.