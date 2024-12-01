Kayseri’de fabrika yangını: 3 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 işçinin hayatını kaybettiği mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 işçinin hayatını kaybettiği mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında kaynak yaparken çıktığı değerlendirilen ve 3 işçinin hayatını kaybetmişti.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yangınla ilgili Genel Müdür S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
MÜDÜR TUTUKLANDI
Şüphelilerden Genel Müdür S.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kimlik tespiti için cesetlerden alınan örnekler Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilirken, ölen işçilerin yakınlarından da DNA örneği alındığı öğrenildi.