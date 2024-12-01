SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sakarya'da ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 kişi yaralandı

Sakarya'da ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi. Devrilen midibüste 7'si öğrenci, 2'si öğretmen 10 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 16:38
Sakarya’da ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 kişi yaralandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi. Devrilen midibüste 7'si öğrenci, 2'si öğretmen 10 kişi yaralandı.

Sakarya'da öğrencileri taşıyan midibüs devrildi (AA)Sakarya'da öğrencileri taşıyan midibüs devrildi (AA)

Pamukova Bakacak Mahallesindeki Gençlik Kampı gezisinden dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan Sapanca Belediyesine ait Ö.Ö. idaresindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy-Karapınar mahalleleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sakarya'da öğrencileri taşıyan midibüs devrildi (AA)Sakarya'da öğrencileri taşıyan midibüs devrildi (AA)

Midibüs yaklaşık 30 metre sürüklenirken, kazada midibüsün sürücüsü, öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı.

Sakarya'da öğrencileri taşıyan midibüs devrildi (AA)Sakarya'da öğrencileri taşıyan midibüs devrildi (AA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’deki sinsi oyun ve HTŞ’nin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani?
CANLI | Halep’te zafer pozu İdlib’de hakimiyet! Hama’da hareketlilik Şam’da panik |Tel Rıfat’a tam kuşatma: PKK/YPG def ediliyor
Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun perde arkası Takvim.com.tr’de! Esad PKK/YPG’ye sığındı... Türkiye ve SMO terör koridorunu dağıttı
SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?
Suriye’deki kaosa bir de böyle bakın! PKK/YPG’ye alan açacak DEAŞvari ABD-İsrail oyunu mu? Ankara ihtiyatlı
Asgari ücrete 5 formül: Komisyon toplanıyor! Ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...
ABD Başkanı Donald Trump’tan FBI direktörlüğüne sadık isim! Kash Patel hakkında neler biliyoruz?
YENİ ANKET GELDİ | Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 12.18 zam! Kim ne kadar alacak?
Ege’ye kuvvetli yağış Marmara’ya kuvvetli rüzgar! 4 ile sarı kodlu alarm! Çarşamba gününe dikkat | 1 Aralık hava durumu
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na belediye göz yummuş! Denetim yok!
Bartın’da 5 genci hayattan koparan feci kazada yarış iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı
Suriye’de kazan kaynıyor! Hussam Luka’dan Esad’ı devirme planı! Kim bu ’Hanasır Örümceği’ Hussam Luka?
Firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın kaçış görüntüleri ortaya çıktı!
Fırtına Akdeniz’de kayıp! Trabzonspor Alanyaspor’a 2-1 yenildi
Başkanı Erdoğan’dan çok net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak
SON DAKİKA