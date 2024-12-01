Sakarya’da ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi. Devrilen midibüste 7'si öğrenci, 2'si öğretmen 10 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi. Devrilen midibüste 7'si öğrenci, 2'si öğretmen 10 kişi yaralandı.
Pamukova Bakacak Mahallesindeki Gençlik Kampı gezisinden dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan Sapanca Belediyesine ait Ö.Ö. idaresindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy-Karapınar mahalleleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Midibüs yaklaşık 30 metre sürüklenirken, kazada midibüsün sürücüsü, öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.