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Polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Çekmeköy'de polis memuru tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 20:58 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 21:20
Polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

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Çekmeköy'de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Olay, saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi.

Çekmeköy'de polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı (DHA)Çekmeköy'de polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı (DHA)

Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının ofisine polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti.

Çekmeköy'de tartışma kanla bitti: Polis memuru 4 kişiye ateş açtı

Çekmeköy'de polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı (DHA)Çekmeköy'de polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı (DHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi. Olayda yaralanan S.E. ve Y.A.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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