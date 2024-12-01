Polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

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Çekmeköy'de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Olay, saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi.

Çekmeköy'de polis memuru tartıştığı kişilere ateş açtı (DHA)



Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının ofisine polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti. Çekmeköy'de tartışma kanla bitti: Polis memuru 4 kişiye ateş açtı