Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.
Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 işçi hayatını kaybetti.
POLİS EKİPLERİ YOLLARI KAPATTI
İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri, fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermedi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.