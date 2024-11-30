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Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yollandı. Olayda 3 işçi hayatını kaybetti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 15:26 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 22:21
Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 işçi hayatını kaybetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

POLİS EKİPLERİ YOLLARI KAPATTI
İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri, fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

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