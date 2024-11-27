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Tencereye bir kaşık ekleyin, patates kabukları kendiliğinden soyuluyor

Patates haşladıktan sonra kabuklarını soymakta zorlanıyorsanız, mutfak uzmanlarının önerdiği bu yöntemle işiniz çok kolaylaşacak! Haşlama suyuna ekleyeceğiniz bir kaşık tuz, patates kabuklarının hızla soyulmasını sağlıyor. Hem zamandan tasarruf edin hem de mutfakta daha pratik olun.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 22:55 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 22:55
Tencereye bir kaşık ekleyin, patates kabukları kendiliğinden soyuluyor

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Patates haşladıktan sonra kabuklarını soymakta zorlanıyorsanız, mutfak uzmanlarının önerdiği bu yöntemle işiniz çok kolaylaşacak! Haşlama suyuna ekleyeceğiniz bir kaşık tuz, patates kabuklarının hızla soyulmasını sağlıyor. 2023 yılında Culinary Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, bu yöntem kabukların gevşemesine yardımcı oluyor ve patateslerin daha lezzetli olmasını sağlıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

HAŞLANMIŞ PATATES SOYMANIN PÜF NOKTASI! İŞTE KOLAY YÖNTEM

Haşlanmış patateslerin kabuklarını soymak genellikle zaman alıcı ve zahmetli bir iş gibi görünebilir. Ancak aşçıların paylaştığı basit bir yöntemle bu süreç çok daha kolay hale geliyor.

Haşlama Suyuna Bir Kaşık Tuz Ekleyin

Patates haşlama suyuna bir tatlı kaşığı tuz eklemek, hem kaynamayı hızlandırıyor hem de patateslerin kabuklarının daha kolay soyulmasını sağlıyor. Bu yöntemle aynı zamanda patatesleriniz daha lezzetli hale geliyor.

Soğuk Su Tekniği

Patatesleri haşladıktan hemen sonra su ve buz dolu bir kaba koyarak 5-10 saniye bekletin. Bu işlem kabukların gevşemesini sağlar. Ardından ellerinizle ovuşturarak kabukları kolayca çıkarabilirsiniz.

Kabukları Önceden Çizin

Patatesleri haşlamadan önce kabuklarına birkaç çizik atmak da işinizi kolaylaştırabilir. Bu basit adım, haşlama sonrası kabukların kendiliğinden ayrılmasını sağlar.

Eldiven Kullanımı

Sıcakken patateslerin kabuklarını soymak istiyorsanız, el yanmalarını önlemek için mutlaka eldiven kullanın. Böylece pratik bir şekilde kabuklardan kurtulabilirsiniz.

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