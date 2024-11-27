Ordu’da katliam gibi kaza kamerada: Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Kamyona çarpan otomobil (Fotoğraf: DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan Aydın ile araçta bulunan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) yaşamını yitirdiği belirlendi.