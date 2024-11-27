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Ordu'da katliam gibi kaza kamerada: Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Ordu'da katliam gibi bir kaza yaşandı. Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 23:36 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 00:08
Ordu’da katliam gibi kaza kamerada: Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

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Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Devlet Sahil Yolu Eski Kızılcakese Mahallesi'nde meydana geldi.

Ordu'da 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI
Kızılcakese Mahallesi istikametinden çıkıp, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Ö. (59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona, Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın (28) yönetimindeki 52 ADV 076 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kamyona çarpan otomobil (Fotoğraf: DHA)Kamyona çarpan otomobil (Fotoğraf: DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan Aydın ile araçta bulunan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZA ANI KAMERADA
3 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü İbrahim Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Feci kaza kameraya yansıdı (DHA)Feci kaza kameraya yansıdı (DHA)

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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